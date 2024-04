Global Player aus Niederösterreich

Beim Novomatic-Messeauftritt auf der „ICE“ in London, die als eine der wichtigsten Branchenmessen gilt, präsentierte Novomatic Produktneuheiten und Klassiker vor einem internationalen Publikum.

Der Erfolg von Novomatic fußt auf konzernweiter Innovationskraft und dem großen Engagement der weltweiten Belegschaft. Die starke Verpflichtung zur Nachhaltigkeit betont der internationale Gaming-Technologiekonzern mit einem umfassenden ESG-Programm.

Seit Gründung im niederösterreichischen Weinort Gumpoldskirchen im Jahr 1980 hat sich Novomatic dank nachhaltigen Wachstums und unermüdlicher Innovationskraft zu einem Global Player entwickelt. Europas größter Gaming-Technologiekonzern ist in sämtlichen Segmenten der Industrie aktiv und exportiert sein 360°-Portfolio in mehr als 120 Länder weltweit. Der Erfolg von Novomatic basiert auf der Tatsache, dass das Unternehmen sowohl als Produzent als auch als Betreiber international tätig ist. Im Zuge der engagierten Expansionsstrategie verzeichnet der Novomatic AG-Kon­zern mit weltweit über 25.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein stetiges Wachstum und besteht aktuell aus rund 300 Tochtergesellschaften in 50 Ländern.

Bei einer Fertigungstiefe von beinahe 100 Prozent bekommt der Begriff „home made“ beim heimischen Technologieriesen eine neue Bedeutung. Am internationalen Headquarter-Standort in Gumpoldskirchen sind auf einer Gesamtfläche von 120.000 Quadratmetern rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dort befinden sich auch das konzernweit umfänglichste Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie die größte Produktion. Auf dem Betriebsgelände ist darüber hinaus auch eine der größten Tischlereien Niederösterreichs angesiedelt, die komplette Einrichtungen für Spielstätten entwirft und produziert. Der Konzern verfügt weltweit über insgesamt 14 Produktionsstandorte in elf Ländern und 32 Technologiezentren in 18 Ländern. Die große Innovationskraft innerhalb des Konzerns belegen rund 5000 registrierte IP-Schutzrechte und etwa 200 neue Spiele und ihre Varianten pro Jahr.

Erst im Februar präsentierte Novomatic im Zuge seines Messeauftritts auf der „ICE“ in London, einer der wichtigsten Branchenmessen des Jahres, sowohl Produktneuheiten als auch etablierte Klassiker. Mit innovativen Produkten und modernsten Technologien setzte das Unternehmen auf dem größten Messestand der ICE neue Maßstäbe in der Gaming-Branche. Insbesondere die visionäre Casino-Management-Lösung Novovision™ erweckte beim Publikum großes Interesse. Die zahlreichen Funktionalitäten des Systems beinhalten auch umfangreiche Responsible-Gaming-Lösungen mit der Möglichkeit zur Nutzung von Biometrie zur eindeutigen Identifikation.

Fokus auf Nachhaltigkeit

Als weltweit tätiger Gaming-Technologiekonzern mit über 2200 Spielstätten wie Spielbanken, elektronische Casinos und Sportwettfilialen hält Novomatic das Engagement im Bereich „Responsible Gaming“ konzernweit hoch. Zudem ist Novomatic seit Gründung ausschließlich in regulierten Märkten mit klaren rechtlichen Rahmenbedingungen tätig. Die große Bedeutung von Responsible Gaming innerhalb des Konzerns belegen erfolgreiche Zertifizierungen nach dem international anerkannten G4-Spielerschutzstandard der Global Gambling Guidance Group (G4). Der Standard gilt als der international strengste im Bereich des Spielerschutzes und Novomatic war das erste österreichische Gaming-Unternehmen, das G4-zertifiziert wurde. Der Novomatic AG-Konzern unterstreicht damit seine Position als führender Anbieter von verantwortungsvollem Glücksspiel.

Die hohe Frauenquote von 53 Prozent im Konzern zeigt, dass Novomatic seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt. Thomas Meyer Photography

Im Rahmen seines umfassenden ESG-Programms setzt der europaweit größte Entwickler und Produzent von Hightech-Gaming-Equipment zunehmend auf „Green Energy“. Insbesondere der Ausbau von Fotovoltaik wird konzernweit intensiv vorangetrieben. Am niederösterreichischen Headquarter-Standort entsteht dieser Tage auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern die konzernweit größte Fotovoltaikanlage. Die Anlage wird damit zudem auch niederösterreichweit die größte PV-Dachanlage. Durch die autonome Erzeugung von Energie kann der bedeutende Produktionsstandort einen signifikanten Teil seines jährlichen Energiebedarfs auf nachhaltige Weise decken. Durch den verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Ressourcen will das Unternehmen in der Produktion und im Betrieb einen positiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und selbstgesetzte Nachhaltigkeitsziele innerhalb des Konzerns erreichen.

Sicherer Arbeitgeber

Mit österreichweit rund 3200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 70 unterschiedlichen Nationen und als einer der größten Arbeitgeber Niederösterreichs legt der Gaming-Technologieriese besonderen Wert auf bestmögliche Rahmenbedingungen für ein gesundes, sicheres und motivierendes Arbeitsumfeld. Rund 1200 Mitarbeitende sind am Head­quarter-Standort in den vielfältigsten Tätigkeits­bereichen beschäftigt. Von der Softwareentwicklung über Logistik bis hin zu Produktion sowie Forschung und Entwicklung stehen die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten für die Vielfalt bei Novomatic. Auch jungen Talenten bietet das Unternehmen zahlreiche zukunftssichere und spannende Lehr­stellen, etwa in den Bereichen Mechatronik, Druck- und Werbetechnik sowie Tischlerei.

Mit einer überdurchschnittlich hohen Frauenquote von 53 Prozent im Konzern, wovon 38 Prozent der Mitarbeiterinnen in Führungs­positionen tätig sind, liegt der Technologiekonzern verglichen mit dem Branchendurchschnitt im obe­ren Bereich. Neben Chancengleichheit bietet das Unternehmen auch ein breit gefächer­tes Aus- und Weiterbildungsangebot, um das hohe Kompetenzniveau innerhalb des Konzerns zu sichern. Darunter befinden sich maßgeschneiderte, individuelle Entwicklungsprogramme neben eigens entwickelten Ausbildungsprogrammen wie einem 18-monatigen ESG-Trainee-Programm, das unter Berücksichtigung von Umwelt- und Sozialaspekten sowie nachhaltiger Unternehmensführung Einblick in ver­schiedene Fachabteilungen für zukunftsweisende Lösungen gewährt. Auch innerbe­triebliche Gesundheitsförderung und gelebte Work-Life-Balance sieht das Unternehmen als Rahmenbe­dingungen für ein gesundes, sicheres und mo­tivierendes Arbeitsumfeld. Novomatic unter­stützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da­rüber hinaus mit zahlreichen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie wie etwa der Möglichkeit von geförderter Kinderbe­treuung oder der Pflege von Angehörigen unter Anwendung von Karenzmodellen. Das besondere Engagement des Unterneh­mens gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mit­arbeitern belegen Arbeitgeberaus­zeichnungen wie jene als „Leading Employer Österreich“ sowie die Wahl unter die „Besten Arbeit­geber Niederösterreichs“.

Über Novomatic 1980 von Prof. Johann F. Graf gegründet

Internationales Headquarter in Gumpoldskirchen / NÖ

Europas größter Gaming­­­­­­Technologiekonzern

Produzent von Hightech-Gaming-Technologie

Exportquote von 99 Prozent

32 Technologiezentren in 18 Ländern

Entwicklung von jährlich mehr als 200 Games

Betreiber von rund 2200 ­eigenen Spielbetrieben weltweit

In Österreich 3200 von weltweit mehr als 25.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Frauenquote im Konzern: 53 Prozent

Arbeitgeber Novomatic Mehr Informationen zu Novomatic als Arbeitgeber gibt es unter www.novomatic.com/karriere und über das konzernweite Nachhaltigkeitsengagement unter www.novomatic.com/cr