Kolumne "Hirt on Management": Folge 220. First class – was dahinter steckt.

Was bedeutet „first class business with first class people” konkret und wie setzt man es in der Praxis um? Es geht darum, mit einem hohen Anspruch an das Geschäft, das man macht und an die Personen mit denen man es macht, heran zu gehen.

Natürlich erfordert das als Startpunkt, dass man sich selbst an der Nase nimmt und die eigenen Leistungen und Produkte „first class“ sind und natürlich auch das eigene Verhalten.

Dann geht es darum, im Außenauftritt, in der Marktkommunikation und im Vertrieb/Verkauf und jedem Kontakt mit anderen Menschen diese Philosophie zu leben und auszustrahlen, damit andere Menschen, die genauso ausgerichtet sind, auf einen aufmerksam werden, einen attraktiv finden und idealerweise aktiv mit einem in Kontakt treten.

Worum geht es im Einzelnen?

First class business

Hohe Wertschaffung für den Kunden

Profitabel für alle Beteiligten

Win-Win-Beziehungen

Umgang auf Augenhöhe

Fairer Umgang miteinander

Leben und leben lassen

Langfristige, zuverlässige Zusammenarbeit

Positiver Beitrag für die Kunden und den Planeten

den Planeten Gemeinsames Wachstum und Entwicklung

Proaktive und offene Kommunikation

First class people

Unternehmerisch

Ergebnisorientiert

Fokus auf gemeinsame Wertschaffung und Chancen

Pragmatisch und handlungsorientiert

Mutig

Integer

Handschlagsqualität

Zuverlässig

Schnelle Reaktionszeiten

Ehrlich

Langfristige Orientierung

Beziehungsorientierung

Das Wichtigste in Kürze

Unsere Lebenszeit ist begrenzt und kostbar, wir sollten nach dem höchsten streben, bei uns selbst und bei denen mit denen wir zusammenarbeiten.

In der nächsten Kolumne werden wir uns damit beschäftigen, was man als Manager*in können muss, damit es gelingt Veränderungen erfolgreich umzusetzen.

In „Hirt on Management" beantwortet Michael Hirt, Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor alle 2 Wochen Fragen von ManagerInnen zu herausfordernden Situationen und kritischen Managemententscheidungen.

Ausblick: Die nächste Kolumne von Michael Hirt erscheint am 7. März 2024 zur Frage: „Profil einer/s Veränderungsmanagerin/s".



Michael Hirt ist Managementexperte und -berater, Executive Coach, Keynote Speaker und Buchautor. Hirt verhilft Führungskräften zu außergewöhnlichen Leistungs- und Ergebnissteigerungen, mit hoher Auswirkung auf den Erfolg ihres Unternehmens. Er studierte in Österreich, den USA (Harvard LPSF) und Frankreich (INSEAD MBA) und ist weltweit tätig.