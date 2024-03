Mit welchen musikalischen Highlights Linz 2024 zum Festreigen lädt

Heuer feiert der Komponist Anton Bruckner seinen 200. Geburtstag, das Brucknerhaus selbst wird 50 Jahre alt. Im Podcast erzählt Intendant Dietmar Kerschbaum, welche einmaligen Aufführungen es zu erleben gibt.

Das Linzer Brucknerhaus zelebriert heuer nicht nur den 200. Geburtstag seines Namenspatrons Anton Bruckner, sondern auch den 50. Jahrestag seiner Eröffnung. Und die Musikwelt blickt auf die Bruckner-Stadt – in einem Haus, das diesem Komponisten geweiht ist, erwartet man sich nicht einfach viele Bruckner-Aufführungen, sondern auch Signale für eine zukunftsträchtige Begegnung mit dem Schaffen des Meisters.

Im Gespräch mit dem Intendanten des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, versucht Presse-Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz zu ergründen, was es in Linz zum doppelten Jubiläum an Besonderem geben wird. Sicher ist: Einen Bruckner-Zyklus wie jenen, der für das Brucknerfest 2024 geplant ist, hat es noch nie gegeben!

Zur Person Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter des Internationalen Brucknerfests Linz 2024 und Intendant des Brucknerhauses Linz.