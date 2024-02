Architektenhäuser: Unikate als Zeitzeugen mit Charakter

Was maßgeschneiderte Einfamilienhäuser ausmacht und es bei deren Wiederverkauf zu beachten gilt. Drei Beispiele von Villen aus unterschiedlichen Epochen.

Sie sind einzigartig, verkörpern die ganz persönlichen Wohnträume ihrer Besitzer und haben das Potenzial, zu Ikonen ihrer Zeit zu werden: Architektenhäuser spielen in der A-Liga der Einfamilienhäuser. Zumindest so lang, wie der Bauherr sie auch selbst bewohnt. Denn beim Wiederverkauf kann die Erfüllung der eigenen Vorstellungen von Architektur, Design und so manchen Dekorelementen sich als Herausforderung entpuppen.

Was nicht Mainstream ist, gefällt eben auch nicht den Massen, entsprechend bekommt man das Geld, das man einst hineingesteckt hat, nicht unbedingt zurück. Denn so manches aufwendige Detail, das man sich gern etwas kosten lassen hat, kann für potenzielle Nachfolger auch in die Kategorie „Das machen wir zu“ oder „Das reißen wir raus“ fallen.

Weshalb es grundsätzlich immer, bei diesen Objekten aber im Speziellen, eine gute Idee ist, die Besichtigungen dem Makler zu überlassen. Bei besonders schönen Objekten lohnt es sich dagegen für die Verkäufer, einfach Geduld zu haben, bis sich jemand findet, dessen Geschmack diese ganz spezielle Bauweise ähnlich gut trifft wie den der Besitzer. Drei Beispiele für den zweiten Fall.

Döblinger Villa erweckt die Swinging Sixties

Eine echte Gelegenheit für Liebhaber der 1960er-Architektur liegt derzeit im 19. Wiener Bezirk in einer Art Dornröschenschlaf. Hier finden sich Glasbausteinwände im Eingangsbereich, Würfelparkett, Steinböden, große Fensterfronten – und regelrecht spacige Bäder lassen die Swinging Sixties wieder lebendig werden. Kleine schwarze Kacheln in Kombination mit bunten Glasbausteinen und rosa Standwaschbecken sind fast zu besonders für eine Renovierung. Zwölf Zimmer – darunter ein Wohnbereich mit offenem Kamin und ein Wintergarten – sorgen hier auf gut 450 Quadratmetern Wohnfläche und drei Ebenen für luftige Wohnverhältnisse, die auch eine Ordination oder Ähnliches im Erdgeschoß zulassen würden.

Swiss Life Select Österreich

Auf dem knapp 700 m2 großen Grund des 1963 zwischen Türkenschanzpark und Felix-Dahn-Straße erbauten Hauses gibt es einen kleinen Teich und alte Bäume, außerdem eine Garage und zwei Stellplätze. Vermittelt wird die Villa über Swiss Life Select Österreich, der Kaufpreis liegt bei 3,4 Millionen Euro.

Architektenhaus mit gebogener Glasröhre

Ebenfalls in Wien Döbling steht eine moderne Villa von Architekt ­Georg Driendl zum Verkauf, die mehrfach prämiert wurde: die „Solar Tube“ („Solar-Röhre“), 2001 zwischen Glanzing und Pötzleinsdorf gebaut. Zu den Highlights gehört der über die gesamte mittlere Ebene verlaufende Wohnraum mit sechs Meter hoher Bibliothek. Aber auch von außen ist unschwer zu erkennen, dass es sich um ein besonderes Haus handelt. Auf einem überwiegend gläsernen Kubus thront hier eine nach außen gebogene Glasröhre, in deren Decken und Böden ebenfalls Gläser eingelassen sind, die das Haus bis ins Untergeschoß mit Licht fluten.

Christian Steinbrenner

Bei den Materialien hat Driendl auf Holz, Glas, Onyx, Sichtbeton und Stahl gesetzt. Trotz des offenen Konzepts sorgen vier Schlafzimmer und vier Bäder für Privatsphäre. Außerdem gibt es eine Gästewohnung auf den gut 300 m2 Wohnfläche. Vermittelt wird die Villa über Selected Homes, der Kaufpreis liegt bei 3,3 Mio. Euro.

Jugendstilvilla in Graz

Zu den absoluten Favoriten gehören in Österreich Jugendstilvillen – um sich in diese Schönheiten zu verlieben, braucht es kein architektonisch geschultes Auge oder Fachwissen. Ein solches Prachtstück steht derzeit im Grazer Stadtteil Eggenberg zum Verkauf: Im Jahr 1912 erbaut, 2015 saniert, 2022 noch einmal adaptiert und um einen Außenpool erweitert, hat das Haus 350 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf vier Etagen verteilen. In den fünf Zimmern und drei Bädern finden sich Flügeltüren, Fliesen, Parkett- und Dielenböden.

Schönberg

Außerdem hat das Objekt einen Fitnessraum, einen Wellnessbereich mit Dampfbad und Sauna sowie einen Garten mit Altbaumbestand. Vermittelt wird die Villa über Schönberg Immobilien, der Kaufpreis: knapp 3,5 Mio. Euro. (sma)