Aufregung um Ronaldo nach als obszön empfundener Geste

Auf Videos ist zu sehen, wie der 39-jährige Portugiese nach dem 3:2 von Al-Nassr gegen Al Shabab mit Gesten scheinbar im Lendenbereich „Messi“-Rufe der gegnerischen Fans beantwortet. Der Saudi-Verband leitete laut Berichten eine Untersuchung ein.

Cristiano Ronaldo hat mit einer als obszön empfundenen Geste für Aufregung und Kritik in Saudi-Arabien gesorgt. Auf im Internet verbreiteten Videos ist zu sehen, wie der 39-jährige Portugiese nach dem 3:2 seines Teams Al-Nassr gegen Al Shabab am Sonntag scheinbar im Lendenbereich in Richtung gegnerischer Fans gestikuliert, während von den Tribünen „Messi“-Rufe zu hören sind. Laut Medienangaben hat der saudische Fußballverband (SAFF) eine Untersuchung eingeleitet. Es ist nicht das erste Mal, dass der Portugiese gegenüber Zuschauern auffällig wird. Vor drei Wochen rieb er sich beim „Riyad-Season“-Cup einen Schal von Al-Hilal an den Schritt und warf diesen in die Zuschauermenge zurück.

Ronaldo hatte beim Sieg in der ersten Halbzeit per Elfmeter getroffen und führt die Torjägerliste in der saudischen Liga mit 22 Treffern an. In der Tabelle liegt Al Nassr mit vier Punkten Rückstand auf Al Hilal auf Rang zwei.

Ronaldos langjähriger Rivale Lionel Messi verhinderte derweilen eine Niederlage seines Clubs Inter Miami mit seinem ersten Saisontor in der Major League Soccer. Der Weltmeister aus Argentinien traf beim 1:1 gegen Los Angeles Galaxy.