Ex-Vizekanzler Jabloner warnt: „Die Verwaltung darf nicht verblöden“

Ex-Vizekanzler Clemens Jabloner drängt mit der „Initiative Bessere Verwaltung“ im Wahljahr 2024 zu Reformen im Staatsapparat.

Wien. Migration, Sicherheit, die Teuerung und Gesundheitsversorgung: Das Wahljahr 2024 wird in Österreich unter anderem von diesen Themen geprägt werden. Die Verwaltungsreform dürfte hingegen, so wie bei bisherigen Wahlkämpfen, wohl höchstens am Rande auftauchen. Bewusstsein für das Thema schaffen und Impulse für eine Diskussion geben will nun aber die „Initiative Bessere Verwaltung“. Am Dienstag präsentierte der Zusammenschluss aus Wissenschaftlern und (ehemaligen) Spitzenbeamten bei einem Pressegespräch in Wien seine Vorschläge.