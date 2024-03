Messi und Suarez mit ersten MLS-Doppelpacks für Miami

Beim 5:0-Sieg gegen Orlando City schossen sich Luis Suarez und Lionel Messi in die Herzen der Fans.

Lionel Messi und Luis Suarez haben Inter Miami zum höchsten Sieg der noch jungen Club-Geschichte in der Major League Soccer (MLS) geführt. Beide Offensivstars erzielten am Samstag beim 5:0 im Florida-Duell mit Orlando City ihre jeweils ersten Doppelpacks in der nordamerikanischen Profiliga. Suarez bereitete neben seinen zwei Toren zwei weitere Treffer vor.

Der Uruguayer ist seit dieser Saison neben Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba der inzwischen vierte Ex-Profi des FC Barcelona, der für das Team von Mitbesitzer David Beckham spielt. Inter Miami hatte im Vorjahr, als Messi erst im Saisonverlauf zum Club gestoßen war, die Play-offs noch klar verpasst. Nach sieben Punkten aus drei Spielen liegt man aktuell an der Spitze der Eastern Conference.