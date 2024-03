Fußball: Lask in der Meistergruppe, Vierkampf um letzte drei Plätze

Der heuer weiter sieglose Lask löst mit einem 0:0 gegen Altach nach Salzburg und Sturm das dritte Ticket für die Meistergruppe. Am Samstag kämpfen nun Klagenfurt, Hartberg, Rapid und Austria um die restlichen drei Plätze.

Der Lask hat sich am Sonntag als dritte Mannschaft nach Salzburg und Sturm Graz das Ticket für die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gesichert. Den im Jahr 2024 weiter sieglosen Linzern reichte ein 0:0 bei SCR Altach, um den Platz in den Top 6 zu fixieren. Damit kommt es in der letzten Runde des Grunddurchgangs am kommenden Sonntag zu einem Vierkampf um drei Plätze zwischen Austria Klagenfurt (33 Punkte), TSV Hartberg (33), Rapid (32) und Austria Wien (30).

Klagenfurt, Hartberg und Rapid hätten vorzeitig in die Meistergruppe einziehen können, gaben aber Punkte ab. Die Kärntner unterlagen bei Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg mit 0:1 (0:0), Hartberg musste sich beim Tabellenvorletzten WSG Tirol mit 0:1 (0:1) geschlagen geben und Rapid kam im Heimspiel gegen Schlusslicht Austria Lustenau nur zu einem 1:1 (0:0). Die Wiener Austria wahrte mit einem 2:1 (2:1) gegen Blau-Weiß Linz die Chance und überholte den WAC, der nach einem 0:4 (0:0) bei Sturm in die Qualifikationsrunde muss.

Zum Abschluss des Grunddurchgangs am 10. März geht es in den Partien Austria Klagenfurt gegen Rapid, Hartberg gegen Sturm und Austria Wien gegen Tirol um den Einzug in die Meistergruppe.