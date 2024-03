Die Signa-Saga: Vom Immobilienabenteuer zur Geldschlacht

Signa-Werte vor der Versteigerung in Wien.

Signa-Werte vor der Versteigerung in Wien. Clemens Fabry

Die Medienberichte über die größte Insolvenz in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte überschlagen sich. Was steckt wirklich hinter dem Vorhang aus Zahlen und Paragraphen? Ein Gastbeitrag als Versuch einer Diagnose.

Wien. Die Causa Signa ist sehr komplex, ein Urteil ohne genaue Sachverhaltskenntnis ist für unabhängige Experten, welche nicht involviert sind, unmöglich.

Beginnen wir unsere Überlegungen bei der Rückforderung von Vorsteuern durch den Fiskus. Grundsätzlich steht der Vorsteuerabzug jedem Unternehmer zu. Eine Gesellschaft kann eine beliebige Immobilie, auch eine luxuriöse, kaufen oder errichten, nach dem Geschmack der Eigentümer oder Manager sanieren und mit Luxus einrichten und dann an Eigentümer/Manager vermieten. Der Vorsteuerabzug für die Errichtungs- und Sanierungskosten steht sofort zu, die Umsatzsteuer aus den Mietzahlungen fällt in Raten oft viel später an.