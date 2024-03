Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant luden 1200 Gäste zu extravaganten Feierlichkeiten ein, die einen Vorgeschmack auf ihre Hochzeit geben sollen.

Wenn der Sohn des reichsten Mannes Asiens heiratet, dann ist das keine bescheidene Angelegenheit. Im Gegenteil. Milliardärssohn Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant luden 1200 Gäste zu vorhochzeitlichen Feierlichkeiten. Neben prominenten Gästen gab es auch ein privates Ständchen von Rihanna und Auftritte von Bollywoodstars.

Dabei handelt es sich nur um eine „Vor-Hochzeit“ wohlgemerkt, die eigentliche Hochzeit soll erst Mitte des Jahres stattfinden. Die Feier davor ist jedoch schon für mehrere Tage angesetzt und strotzt nur so von Highlights. Das ließen sich auch internationale Prominente wie Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Ivanka Trump nicht entgehen.

Milliardär Mukesh Amabi und Ehefrau Nita Ambani. Sohn Ananat (Mitte) heiratet in ein paar Monaten. APA / AFP / - Rihanna (mit rosa Kappe) sang für das Ehepaar in spe. Reuters / Reliance Industries Mark Zuckerberg und Ehefrau Priscilla Chan ließen sich die Vor-Hochzeitsfeierlichkeiten nicht entgehen. Reuters / Reliance Industries Ivanka Trump mit Ehemann Jared Kushner (links), Tochter Arabella und Mukesh Amabi. APA / AFP / - Anant Ambani und seine Verlobte Radhika Merchant. Reuters / Reliance Industries Bill Gates und Freundin Paula Hurd. Reuters / Reliance Industries Ein Drohnenbild zeigt das Ausmaß der Feierlichkeiten. Reuters / Reliance Industries

Wer sind die Ambanis? Der Vater des Bräutigams ist der indische Milliardär Mukesh Ambani. Der 66-Jährige ist Chef des Konzern Reliance Industries, sein Vermögen wird auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Das macht ihn zum reisten Mann Asiens. Bekannt ist die Familie auch für den Bau des 27-stöckigen Privathauses in Mumbai, das eine Milliarde Dollar gekostet haben soll und damit als teuerste Immobilie der Welt gehandelt wird.

Geld spielt bei den Feierlichkeiten also eine untergeordnete Rolle. Wie die „Daily Mail“ wissen will, soll Rihanna für ihr 90-minütiges Privatkonzert sechs Millionen Dollar bekommen haben. Rund 100 Köche sollen für die Verpflegung zuständig gewesen sein und für die Gäste sollen auf dem Anwesen in Jamnagar - das übrigens so groß wie 200 Fußballfelder ist - eigens Unterkünfte errichtet worden sein.

Große Hochzeitsfeierlichkeiten haben in der Familie Ambani Tradition. Vor sechs Jahren wurde die Hochzeit von Tochter Isha aufwendig zelebriert. Damals trat übrigens Beyoncé auf. (cg)