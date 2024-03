Dominic Thiem schuftet in der Akademie von Rafael Nadal

Dominic Thiem feilt in Mallorca an seinen Schlägen.

Dominic Thiem bereitet sich in Spanien auf seinen nächsten Turniereinsatz vor. Einer seiner Trainingspartner: Der Cousin von Rafael Nadal.

Nach einem längeren Trainingsblock in der Heimat bereitet sich Dominic Thiem dieser Tage in Mallorca auf seine Turnierrückkehr vor. In den Sozialen Netzwerken tauchten Videos auf, die den 30-Jährigen beim Schlagabtausch in der Rafa Nadal Academy in Menorca zeigen.

Als Sparringpartner steht dem US-Open-Champion von 2020 dabei auch Nadal gegenüber. Allerdings nicht Rafael, sondern der 19-jährige Joan Nadal, Cousin des 22-fachen Grand-Slam-Siegers und Sohn von Onkel Toni. Auch mit dem 20-jährigen Jordanier Abedallah Shelbayh, derzeit die Nummer 230 der Weltrangliste, ist Thiem zu sehen.

In Mallorca an der Seite Thiems: Sein Vater und Hauptcoach Wolfgang. Nach der Trennung von Benjamin Ebrahimzadeh Ende Jänner befand sich Thiem auf der Suche nach einem neuen Touring-Coach, der ihn fortan auf Turnieren begleiten soll. Dieser wurde mittlerweile gefunden, offiziell präsentiert werden soll er in den kommenden Tagen. Thiems erster Turniereinsatz nach mehrwöchiger Pause erfolgt nächste Woche beim Challenger im ungarischen Szekesfehervar. (cg)