Vier Personen wegen Terrorverdachts in Schweden festgenommen

Die Verdächtigen werden beschuldigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben. An mehreren weiteren Adressen wurden Hausdurchsuchungen vorgenommen.

Wegen Terrorverdachts haben schwedische Einsatzkräfte nahe Stockholm vier Personen festgenommen. Sie werden beschuldigt, eine terroristische Straftat vorbereitet zu haben, wie der schwedische Nachrichtendienst Säpo am Donnerstag mitteilte. Die Behörden hätten in den Aktivitäten der vier Personen Zusammenhänge zum gewalttätigen islamistischen Extremismus und zur organisierten Kriminalität in Schweden gesehen.

Die Säpo und die Polizei führten den Angaben zufolge eine Razzia in einem Haus in Tyresö durch. Es habe schon seit längerer Zeit Ermittlungen zu diesem Fall gegeben, berichtete die Sicherheitspolizei laut schwedischer Nachrichtenagentur TT. Als das Einsatzkommando das Gebäude betrat, waren laut schwedischer Boulevardzeitung „Expressen“ Knallgeräusche zu hören. Den vier Verdächtigen werden auch schwere Waffendelikte zur Last gelegt. An mehreren anderen Adressen wurden weitere Hausdurchsuchungen vorgenommen. (APA)