Wahlkämpfen mit der US-Notenbank

Stefan Riecher

Economist-Korrespondent in New York





Guten Morgen aus New York,

zu einer Neuauflage Joe Biden gegen Donald Trump soll es also im November kommen. Das ist schwer zu glauben und in knapp acht Monaten kann sehr viel passieren — gesundheitlich und politisch. Aber egal, ob sich tatsächlich nochmals die beiden alten Männer oder doch jemand anders um den Einzug ins Weiße Haus streiten werden: Diese Woche zeigte sich einmal mehr, dass die Notenbank Fed in diesem Wahlkampf eine entscheidende Rolle spielen wird.

Stundenlang musste sich Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch dem Repräsentantenhaus und am Donnerstag dem Senat stellen. Das ist zweimal im Jahr Usus, „halbjährlicher geldpolitischer Bericht an den Kongress” nennt sich das. Ein „Bericht” ist es freilich selten, vielmehr ein ökonomisches Trauerspiel, bei dem die Politik oft ihr fehlendes Grundverständnis für die Grundzüge der Geldpolitik eindrucksvoll beweist. Vor allem geht es Demokraten und Republikanern darum, die Fed-Entscheidungen in gutem Licht für ihre Partei darzustellen, anstatt sich mit Powell ernsthaft Gedanken über die nächsten Schritte der Notenbank zu machen.

Ich habe mich trotzdem zumindest teilweise durch die Anhörung gekämpft, mein einziger jemals absolvierter Marathon, bei dem ich unter Krämpfen über die Ziellinie humpelte, war ein Kinderspiel dagegen. Falls Sie sich das auch reinziehen wollen, können Sie das hier tun. Ein Tipp für Anleger: zuhören, wenn der Fed-Chef spricht und beim Rest auf lautlos drehen, dann lohnt es sich.

Am meisten beeindruckt mich, wie sich Powell im politischen Haifischbecken bewegt. Kein einziges Mal verwendete er den Ausdruck „soft landing”, obwohl sich die Demokraten nichts mehr wünschen würden, als dass er noch vor der Wahl die Inflationskrise für beendet erklären würde. Und keineswegs stimmte er in die Jammerei vieler Republikaner ein, die darauf hoffen, dass Powell die Konjunkturlage schlechter darstellt als sie ist, weil das dem Herausforderer Trump in die Hände spielen würde.

Abgesehen vom Hype um die Künstliche Intelligenz gibt es an der Wall Street kein Thema, das für Anleger momentan interessanter ist als die Frage, wann die Fed die Zinsen senken wird. Powell hat es im Verlauf der vergangenen Monate eindrucksvoll geschafft, die Erwartungen zu dämpfen, ohne eine Börsenkrise auszulösen. Laut der Optionsbörse CME erwarten Börsianer nun den ersten Zinsschritt im Juni und bis Ende des Jahres sollen mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei oder drei weitere folgen.

Wohlgemerkt, diese Erwartungen ändern sich oftmals in sehr kurzer Zeit. Wenn es aber tatsächlich so kommt, müsste das dem Amtsinhaber Biden politisch Rückenwind geben. Eine schrittweise Senkung des Leitzinses unmittelbar vor den Wahlen bei einer gleichzeitigen Rückkehr der Inflationsrate in die Gegend von zwei Prozent — mehr kann sich Biden eigentlich nicht wünschen. Dass der Präsident trotzdem in den Umfragen strauchelt, ist bemerkenswert.

Es bleibt die Frage, ob man als Investor dem Frieden trauen und darauf setzen soll, dass die Rallye bis zu den Wahlen weitergeht. Mich würde das überraschen, auch wenn — oder gerade weil — die Börsianer momentan gerade sehr euphorisch sind. Eine Stärke guter Investoren ist es, stets auch mit dem Unerwarteten zu rechnen. Es ist wohl kein schlechter Zeitpunkt, sich eine Strategie zurechtzulegen, die klar definiert, wie man im Fall einer Korrektur oder eines Absturzes reagiert.

Wie pflegt Starinvestor Warren Buffett so schön zu sagen: „Sei ängstlich, wenn die anderen gierig sind und sei nur dann gierig, wenn alle anderen ängstlich sind.” Für Gier ist momentan der falsche Zeitpunkt, denke ich.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine nicht allzu gierige nächste Woche.

Stefan Riecher

stefan.riecher@diepresse.com

