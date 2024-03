Filmregisseur Denis Villeneuve: „Man muss Egomane sein“

Die Geschichte spannt dieses Mal einen noch größeren Bogen, das Tempo ist ein anderes. Sowohl erzählerisch als auch visuell noch ausgeklügelter und komplexer, was nicht zuletzt in der Bildgestaltung und bei den Spezialeffekten noch anspruchsvoller war als beim ersten Film. Ich würde es so ausdrücken: Teil eins war die Vorspeise, jetzt folgt das Hauptgericht. Mein Anspruch war, in jeder Hinsicht noch eins draufzusetzen – und dabei entwickelte ich eine gewisse Dickköpfigkeit. Der Ritt auf einem Sandwurm ist dafür nur eines von vielen Beispielen. Überhaupt die Wüste! Bei „Dune“ haben wir ungefähr 30 Prozent des Films in Jordanien gedreht. Dieses Mal waren es deutlich mehr Szenen, nun in Abu Dhabi.