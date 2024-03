„Kopfnuss“ sorgt für Skandal im italienischen Fußball

Bei US Lecce hängt der Haussegen schief, der Fußballklub ist nur 15. der Serie A und muss sich nun mit der Trainefrage plagen, weil Roberto D‘Aversa die Nerven verlor und einen gegnerischen Spieler attackierte.

Der Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten US Lecce, Roberto D‘Aversa, muss nach einem Kopfstoß gegen einen gegnerischen Spieler mit einer erheblichen Sperre rechnen - und möglicherweise sogar mit seiner Entlassung. Der 48-Jährige hatte nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Hellas Verona dem französischen Mittelstürmer Thomas Henry seinen Kopf ins Gesicht gestoßen. Beide bekamen vom Schiedsrichter die Rote Karte. Sowohl Lecce als auch Verona stehen in der Serie A derzeit knapp oberhalb der Abstiegszone.

Der derzeitige Tabellen-Fünfzehnte ging mit seinem Trainer hart ins Gericht. In einer Erklärung der US Lecce heißt es: „Der Verein verurteilt diese Geste, die den Werten des Sports widerspricht, aufs Schärfste.“ Nach einem ähnlichen Vorfall war ein Trainer 2019 bis zum Ende der Saison gesperrt worden. Die italienischen Zeitungen spekulierten am Montag auch über eine vorzeitige Trennung.

Inzwischen hat sich D‘Aversa entschuldigt. Der Lecce-Trainer sprach von einem „schlechten Beispiel, geboren aus großer Anspannung und Adrenalin“. „Ich wollte nicht auf Henry losgehen, sondern die Auseinandersetzung beruhigen. Die letzten Minuten des Spiels waren eine ständige Provokation“, sagte er zur Erläuterung. Auf seinem Instagram-Konto schrieb er, es habe zwar einen „Kopf-zu-Kopf-Kontakt“ gegeben, aber keinen Stoß.