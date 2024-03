Die besten Arbeitgebermarken aus dem DACH-Raum und die besten Employer Brand Manager wurden auf der Employer Branding & Recruiting-Konferenz „Talent Attract 2024“ ausgezeichnet.

Die Rolle der Künstlichen Intelligenz im Drift der Digitalen Transformation im Human Resource Management bildete den inhaltlichen Schwerpunkt des Talent Attract 2024. Mehr als 40 Speaker verschiedenster Branchen, Organisationen und Länder vermittelten durch Key Notes, Breakout-Sessions und Panel Discussions zahlreiche praxisrelevante Inputs aus HR-Marketing, Recruiting, Employer Branding und New Work. Mehr als 250 HR-, Recruiting- und Employer Brand Manager aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und aus Liechtenstein waren der Einladung zur sechsten Auflage der Jahreskonferenz des Employer Brand Managers Club gefolgt.

Deutlich wurde, dass Künstliche Intelligenz auch aus diesem Arbeitsfeld nicht mehr wegzudenken ist. Microsoft Österreich-CTO, Harald Leitenmüller, etwa formulierte drei Voraussetzungen für Vertrauen in KI: Schutz der Daten, individuelles Training der KI-Modelle und umfassende Sicherheitskontrollen. HR Strategic Advisor von SAP, Stephan Koenen, berichtete, wie generative KI die Digitalisierung im HR-Bereich in rasanter Geschwindigkeit auf das nächste Level heben wird. Gerhard Kürner, ausgewiesener KI Industry Expert sowie CEO und Gründer von 506.ai sprach über die transformative Kraft von KI, über künftige Chancen und Herausforderungen sowie über ihren tiefgreifenden Einfluss auf die Arbeitswelt. Patrik Steiner, HR Manager von Magna Steyr Fahrzeugtechnik, gab in einem launigen Vortrag eine Anleitung für eine gescheiterte Digitale Transformation der HR.

Eine andere Key Note der zweitägigen Konferenz titelte mit „HR Horizons: Future Skills Mastery in HR“: Patrik Berger, Head of HR, Werk Köstendorf von Palfinger Europe, gewährte Einblicke in unverzichtbare Skills, die man im HR Bereich benötigt, um in Zeiten von KI und Big Data in Zukunft erfolgreich zu agieren.

Am Abend des zweiten Konferenztages stand in feierlicher Atmosphäre bei Dinner und Live-Musik die Verleihung der Employer Branding Awards DACH 2024 mit dem Label „Beste Arbeitgeber Marke 2024“ für Organisationen aus der DACH-Region inklusive Liechtenstein. Aus 208 eingereichten Projekten schafften es 53 unter die Preisträger in Bronze, Silber und Gold, gekürt durch die 18-köpfige Fachjury.

Employer Brand Manager des Jahres 2024 Deutschland wurde Alexander Hohaus, Functional Lead Employer Branding, Talent Marketing und Erstausbildung bei der Gothaer Versicherung. Den Titel Employer Brand Manager des Jahres 2024 Österreich sicherte sich Sabine Bothe, Global Head of People & Culture / HR/ Erste Group Bank und Erste Bank Österreich. Den Titel „Employer Brand Manager des Jahres 2024 Schweiz“ konnte sich dieses Jahr David Luyet, Head Sourcing & Attraction bei Swisscom mit nach Hause nehmen! Monika Fellner

Die GOLD-Preisträger des Employer Branding Awards DACH 2024: