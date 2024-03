Jetzt erst beginnt Österreichs Fußballmeisterschaft

Spreu und Weizen sind in der Fußball-Bundesliga getrennt. Salzburg und Graz spielen um den Titel, Wien wird wieder nicht Meister. Aber: Rapid hat Chancen auf den Cupsieg. Und: Austria nähert sich dem Stadionverkauf.

Für wirklich kritische Geister beginnt Österreichs Fußballmeisterschaft erst jetzt. Am Sonntag trennten sich die zwölf Vereine in Meister- und Qualifikationsgruppe auf, im oberen Tableau spielen Salzburg und Sturm Graz um den Titel, Lask, Klagenfurt, Hartberg und Rapid um die Europacupplätze. Im „Unteren Play-off“ muss erneut Austria das Auslangen finden, gegen WAC, WSG Tirol, Altach und Lustenau bestehen.

Die Meistergruppe hebt mit der Punkteteilung bereits diesen Freitag an, Rapid empfängt Lask. Im Titelkampf könnte schon am Ostersonntag die Vorentscheidung fallen, wenn Salzburg in Graz zu Gast sein wird. Nur vier Tage später treffen beide Teams im Cup-Halbfinale erneut aufeinander, dann in Salzburg, wo spätestens am 28. April Klarheit über den neuen Champion im finalen Vergleich mit dem einzigen Herausforderer herrschen wird.