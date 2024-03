ÖFB-Kader mit Lainer-Comeback und Debütant Lang

Erstmals nach seiner Krebsdiagnose ist Stefan Lainer wieder im Nationalteam. Rapid-Spieler Christoph Lang ist überhaupt erstmals dabei. Arnautovic fällt genauso wie Alaba und Kalajdzic verletzungsbedingt aus.

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick testet zum Auftakt des EM-Jahres einen Debütanten von Rapid Wien in seinem Kader. Offensivmann Christoph Lang steht im Aufgebot für das Trainingslager kommende Woche in Marbella sowie die folgenden Tests gegen die Slowakei (23. März in Bratislava) und die Türkei (26. März in Wien). Dazu gibt Stefan Lainer ein Dreivierteljahr nach seiner Diagnose Lymphknotenkrebs ein Comeback im Nationalteam.

Lang habe sich bei Rapid von Anfang an einen Startplatz gesichert und könne im Offensivbereich alle drei Positionen spielen, sagte Rangnick. „Da haben wir Bedarf gehabt und uns deshalb entschieden, Christoph im Kreise der A-Nationalmannschaft genauer anzuschauen“, ergänzte Rangnick vor dem vorletzten Lehrgang vor der EURO.

Christoph Lang erzielte am Sonntag die 1:0 Führung für Rapid gegen Austria Klagenfurt. GEPA pictures / Matthias Trinkl

Rangnick über Lainer: „Bemerkenswert“

Rechtsverteidiger Lainer von Borussia Mönchengladbach war zuletzt im September 2022 gegen Kroatien (1:3) im ÖFB-Team aktiv. „Wir sind die gesamte Zeit in Kontakt gestanden, deswegen weiß ich, wie schwierig die Zeit für ihn war. Ich fand es bemerkenswert, wie er mental damit umgegangen ist“, sagte Rangnick, der Lainer zuletzt mit dem gleichen Biss sowie Engagement wie früher wahrgenommen hat.

Wegen zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle kehren auch Salzburg-Verteidiger Flavius Daniliuc, Sturm-Graz-Mittelfeldmann Alexander Prass sowie die Offensivkräfte Muhammed Cham (Clermont Foot) und Andreas Weimann vom englischen Zweitligisten West Bromwich Albion ins Team zurück. Das gilt auch für Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld, der wie Lang bisher kein Länderspiel absolviert hat.

Viele Verletzte

Stürmerstar Marko Arnautovic fehlt im 26-köpfigen Aufgebot, das Rangnick am Montagabend in Wien bekanntgab. Er hatte am Samstag eine Muskelzerrung im Oberschenkel erlitten. Er fällt damit ebenso wie Kapitän David Alaba und Angreifer Sasa Kalajdzic (beide Kreuzbandriss) verletzungsbedingt aus. Zudem sind auch die verletzten Innenverteidiger Gernot Trauner und Samson Baidoo sowie Sturm-Graz-Angreifer Manprit Sarkaria nach seinem Knöchelbruch nicht dabei.

Einberufen hat Rangnick dagegen Philipp Lienhart. Der Freiburg-Verteidiger hat infolge einer Leistenoperation seit mehr als zwei Monaten kein Spiel bestritten. Auch der zuletzt lange verletzte Patrick Wimmer ist dabei. Im Aufgebot fehlt dagegen unter anderem Köln-Kapitän Florian Kainz. Auch die in die verbalen Ausfälle nach dem Wiener Derby involvierten Rapidler Marco Grüll, Guido Burgstaller oder Niklas Hedl sind nicht nominiert. (APA)