Dortmund nach 2:0 gegen Eindhoven im Viertelfinale

Borussia Dortmund befindet sich erstmals seit 2021 wieder unter den besten acht Teams Europas. Das 2:0 im Champions-League-Rückspiel gegen PSV Eindhoven war schmeichelhaft, der Jubel dennoch groß.

Borussia Dortmund ist am Mittwoch ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der BVB gewann mit Marcel Sabitzer das Achtelfinal-Rückspiel daheim gegen PSV Eindhoven mit 2:0 und stieg mit dem Gesamtscore von 3:1 auf. Zuvor waren Paris, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Arsenal und der FC Barcelona in die Runde der letzten acht aufgestiegen. Komplettiert wird diese von Atletico Madrid. Die Spanier setzten sich am Mittwoch gegen Vorjahresfinalist Inter Mailand im Elfmeterschießen durch.

In Dortmund legten die Gastgeber einen fulminanten Start hin. Ian Maatsen scheiterte noch an PSV-Goalie Walter Benitez (2.), Sekunden später aber versenkte Jadon Sancho einen Flachschuss von der Strafraumgrenze via Innenstange. Der BVB blieb am Drücker, Julian Brandt und und Donyell Malen scheiterten an Benitez (16.).

Eindhoven drückt

Der Dortmunder Schwung ließ nach etwa 20 Minuten nach, in der zweiten Hälfte diktierten dann die Niederländer klar das Geschehen. Hirving Lozano hatte mit einem Stangenschuss Pech (53.) und BVB-Tormann Gregor Kobel entschärfte eine Top-Chance von Johan Bakayoko (71.). Die Dortmunder hatten mit Ausnahme eines vom VAR wegen Abseits aberkannten Treffers von Niclas Füllkrug (77.) nichts mehr zu bieten, retteten den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

Den großen Sitzer auf das 1:1 und damit die Verlängerung ließ Luuk de Jong aus, der Stürmer schoss aus wenigen Metern drüber. Praktisch im Gegenzug machte Marco Reus nach einem schweren Fehler von Isaac Babadi Pavani den Sack zu (95.).

Durch das Ausscheiden von Eindhoven kann nur noch Arsenal eine Teilnahme von Red Bull Salzburg an der Club-WM 2025 verhindern. Sollten die „Gunners“ die Champions League nicht gewinnen, wäre Österreichs Serienmeister beim Turnier in den USA fix dabei. (apa)