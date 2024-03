Das Viertelfinale der Champions League ist komplett, am Freitag (12 Uhr, live im Uefa-Livestream) steigt die Auslosung. Indirekt ist auch Red Bull Salzburg in die Geschehnisse der Fußball-Königsklasse involviert.

Borussia Dortmund und Atletico Madrid haben am Mittwoch das Viertelfinale der Champions League komplettiert. Der BVB gewann mit Marcel Sabitzer das Achtelfinal-Rückspiel daheim gegen PSV Eindhoven mit 2:0 und stieg mit dem Gesamtscore von 3:1 auf, die Spanier kamen nach einem 2:1 nach Verlängerung gegen Inter Mailand mit einem 3:2 im Elferschießen weiter. Ebenfalls in der Runde der letzten acht stehen Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester City, Real Madrid, Arsenal und der FC Barcelona.

Warum die Auslosung der nächsten Runde (in der nun auch Teams aus demselben Land aufeinander treffen können) auch für einen österreichischen Vertreter absolut relevant sein wird? Weil es für Red Bull Salzburg indirekt um einen Platz in der Klub-WM 2025 in den USA geht. Durch das Ausscheiden von Eindhoven kann nur noch Arsenal eine Teilnahme des rot-weiß-roten Serienmeisters bei dem erstmals in neuem Format gespielten Turnier verhindern. Und zwar dann, wenn die „Gunners“ die Champions League gewinnen sollten.

Aus Europa sind für für den interkontinentalen Wettkampf mit 32 Klubmannschaften aktuell sowohl die Champions-League-Sieger der Jahre 2021 bis 2023 (FC Chelsea, Real Madrid, Manchester City) als auch der FC Bayern, Paris, Inter, der FC Porto, Dortmund, Juventus Turin und Benfica Lissabon (aufgrund ihrer jeweiligen Position in der Uefa-Rangliste) fix qualifiziert. Zwei Tickets werden noch vergeben.