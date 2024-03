An die Luft: Neue Möbel für Garten und Terrasse

Natürlichkeit in Bestform: Möbel, die sich in ihre Umgebung einfügen.

Wenn jetzt im Frühling die Wohnzimmer wieder nach draußen wachsen, auf die Terrasse, in den Garten, kommt auch die Lust auf, sich das eine oder andere neue Möbelstück für den Rückzug an der frischen Luft zu gönnen. Während es die einen knallig und bunt mögen, überlassen andere lieber der Natur das ­farbenprächtige Schauspiel – und greifen bei der Wahl der Einrichtung des grünen Refugiums eher auf gedeckte, neutrale und erdige Couleurs zurück.

Weiß, Grau, Beige, aber auch Ziegelrot, Grün und Blau sind die idealen Gefährten für dieses Vorhaben, denn sie schmiegen sich fast „lautlos“ in Baumgruppen, an Mauern und neben Gewässern in das Bild hinein, ohne ihre eigene Strahlkraft zu verlieren. Man muss eben nicht immer große „Töne“ spucken, schon gar nicht, wenn es darum geht, Ruhe, Entspannung und Genuss zu finden.

Tisch „Strap“ von Paola Lenti in verschiedenen Größen, Top aus Aluminium oder Kupfer. Design: Victor Carrasco. Beigestellt

Sofa „Saltö“ von Skargaarden, mit Alu-Rahmen in Hell- oder Dunkelgrau und Quickdry-Kissen. Design: Matilda Lindblom. Beigestellt

Regiestuhl „Ginger“ von Unopiù, klappbar aus Teak mit Bespannung aus gestepptem Kunststoff. Beigestellt

Kollektion „Ethos“ von Valentini, mit vielen Kompositionsmöglichkeiten für Drinnen und (überdachtes) Draußen. Beigestellt

Loungesessel „Cut“ von Potocco mit pulverbeschichteten Stahlstangen und handgeflochtenem Sitz. Design: Stephan Veit. Beigestellt