Möbel für das Gartenwesen Mensch

Vorlesen Hauptbild • Auch das Außen kann ein Dach haben: Und vor allem Möbel wie drinnen. Hier von Flexform. • beigestellt

Farbtrends, Designikonen, Accessoires: Kaum scheint die Sonne, wandert alles nach draußen. Zuerst die Möbel und hinterher die Menschen.

Schon paradox, der Mensch. Im Grunde kommt er ja aus dem Garten, so stammesgeschichtlich betrachtet. Und was macht das Wesen Mensch mit seiner Zeit seit den Tagen in der Savanne Afrikas? Er kapselt sich von seiner Umwelt ab, wo es nur geht, und damit irgendwie auch ständig von seiner eigenen Natur. Er sucht sich Höhlen, baut sich Häuser, baut sich Häuser wie Höhlen. Und dann stellt er sich Möbel hinein, weil ihm plötzlich der Boden fürs Liegen, Sitzen und Essen nicht mehr genügt. Und all das, um irgendwann im 21. Jahrhundert sich so sehr in den Garten zurückzuwünschen wie selten zuvor. Doch natürlich griff der Mensch, der im Inneren gestalterisch so umtriebig war, auch schon zuvor in die Außenwelt ein, fing an, den Rasen zu trimmen, Kreisverkehre zu zirkeln, Thuyen zu stutzen, daneben Shoppingcenter zu bauen, Barockgärten anzulegen und Parkbänke aufzu­stellen.