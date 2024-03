Google entschuldigt sich für falschen Kurs malaysischer Währung

Der auf Google angezeigte Kurs wurde von der malaysischen Notenbank als „ungenau“ kritisiert. Statt 4,1075 Ringgit wurde für den Dollar ein Kurs von 4,9800 Ringgit angezeigt.

Der Internet-Konzern Google hat sich am Montag für die Anzeige eines falschen Wechselkurses der malaysischen Währung entschuldigt. „Wir haben uns sofort mit der Drittpartei in Verbindung gesetzt, die Informationen zum Dollar-Ringgit-Wechselkurs bereitstellt, um den Fehler zu korrigieren“, teilte die Alphabet-Tochter Google auf dem früher als Twitter bekannten Kurznachrichtendienst X mit. Zuvor hatte die malaysische Notenbank die Kurse bei Google als „ungenau“ kritisiert. Am vergangenen Freitag hatte der Suchmaschinen-Betreiber für den Dollar einen Höchstkurs von 4,9800 Ringgit angezeigt, während der Maximalwert offiziellen Daten zufolge bei 4,1075 Ringgit lag. (Reuters)