Laufen Frauen anders als Männer?

Als ich vor mehr als 30 Jahren mit dem Laufen begann, wurden Läuferinnen noch schief angesehen. Mittlerweile sind laufende Frauen selbstverständlich. Trotzdem ist noch viel zu tun. Gerade in der Sichtbarkeit von Frauen im Sport und in der Sportberichterstattung besteht Aufholbedarf. Frauenlauf-Pionierin Kathrine Switzer hat 1967 mit ihrer „verbotenen“ Marathonteilnahme in Boston viel in Bewegung gebracht: Heute ist unvorstellbar, dass es die olympische Disziplin für Frauen erst seit 1984 gibt!