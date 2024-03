Ex-Fußballstar Robinho muss wegen Vergewaltigung ins Gefängnis

Ein Gericht in Brasília verurteilt den Ex-Nationalspieler zu neun Jahren „sofortiger“ Haft in seinem Heimatland. Er soll damit eine Strafe verbüßen, die ursprünglich in Italien ausgesprochen worden war.

Der ehemalige Fußballstar Robinho muss eine in Italien in Abwesenheit verhängte neunjährige Haftstrafe wegen Gruppenvergewaltigung in seinem Heimatland Brasilien verbüßen. Das entschied am Mittwoch ein Gericht in Brasília und urteilte, die Strafe müsse „sofort“ beginnen. Der Anwalt des 40-Jährigen kündigte eine Berufung an, um eine Inhaftierung zu verhindern.

Der frühere brasilianische Fußball-Nationalspieler war 2017 von der italienischen Justiz schuldig gesprochen worden, im Jänner 2013 mit fünf weiteren Männern eine ihren 23. Geburtstag feiernde Frau in einem Mailänder Nachtclub vergewaltigt zu haben. Damals spielte Robinho beim AC Mailand. Italiens Oberstes Gericht bestätigte das Urteil im Jänner 2022. Robinho wies die Anschuldigungen zurück und war nach dem Vorfall zurück in sein Heimatland gegangen.

Brasilien lieferte Rohinho nicht aus

Italien stellte einen internationalen Haftbefehl für Robinho aus. Brasilien liefert seine Staatsangehörigen jedoch nicht aus. Italien forderte, dass der 40-Jährige seine Strafe stattdessen in seinem Heimatland verbüßt.

Robinho spielte außer für den AC Mailand auch für die Top-Clubs Real Madrid und Manchester City. In seinen 100 Spielen für die brasilianische Nationalmannschaft schoss er 28 Tore.