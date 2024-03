Wohnen mit Meerblick südlich von Kitzbühel

Immobilien auf der Balearen-Insel, die bei Luxuskunden als Pendants zur Gamsstadt funktionieren.

Eine Küstenlänge von 550 Kilometern, 7,9 Sonnenstunden täglich im Jahresdurchschnitt. Zum Vergleich: In Wien sind es 4,8. Nur 2,5 Flugstunden Entfernung. Mallorca hat viele Eigenschaften, die aus österreichischer Sicht für einen Zweitwohnsitz im Süden sprechen. Dazu kommt die Tatsache, dass man sich zumindest als Besitzer von Immobilien in Kitzbühel und Umgebung hier in bekannter Gesellschaft bewegt, denn die Communitys beider Orte weisen im Luxussegment traditionell jede Menge Überschneidungen auf. Lediglich bei den Aufenthaltszeiten verschieben sich die Dinge ein wenig: War man einst im Winter in Kitzbühel und im Sommer auf den Balearen, wissen viele heute die kühleren Sommermonate in Tirol zu schätzen und genießen dafür ausgiebig den Herbst und Frühling in Spanien.

Teurer Südwesten

Zu den teuersten Gegenden gehören dabei laut dem aktuellen Marktbericht von Engel & Völkers der Südwesten, die Hauptstadt Palma und die Inselmitte, wo im Luxussegment für Wohnungen eine gute Million Euro investiert werden muss., Häuser liegen durchschnittlich zwischen 1,6 Millionen in der Mitte und über drei Millionen Euro im Südwesten. Wer weniger als eine Million ausgeben möchte, hat bei Wohnungen im Umland von Palma, im Norden, Süden und Osten gute Chancen. Für Häuser müssen hier zwischen einer guten Million und gut zwei Millionen Euro kalkuliert werden.

Für Gäste und Großfamilien

Wie bei allen Immobilien, die weniger dem unmittelbaren Wohnbedürfnis als vielmehr dem Genuss dienen, sind die Preise nach oben hin offen und können auch gern einmal zweistellig werden. Wie etwa bei einem Anwesen in Port Andratx, das zu den besten Adressen der Insel gehört. Fußläufig zum Zentrum liegt das klassische Anwesen oberhalb des Hafens auf einem rund 2000 Quadratmeter großen terrassenförmigen Grund.

Drei Häuser mit jeweils zwei Stockwerken gruppieren sich hier um den nierenförmigen Pool und haben zusammen 640 Quadratmeter Wohnfläche, die mit sechs Zimmern und sieben Bädern in allen möglichen Variationen für Großfamilien, gastfreundliche Bewohner oder viel Personal genutzt werden können. Das Innere ist in einem ruhigen, edlen Landhausstil mit viel Weiß und modernen Akzenten eingerichtet, die große Außenanlage mit akkurat geschnittenen Formgehölzen, Palmen, Kübelpflanzen, Balustraden und Natursteinmauern angelegt. Vermittelt wird die Villa über Engel & Völkers Andratx, der Kaufpreis liegt bei 14,5 Millionen Euro.

Villa fußläufig zum Hafen von Santa Ponça. Marlies Muhr Immobilien

Etwas weiter südlich, in Gehweite zum Hafen von Santa Ponça, lässt sich das Inselleben in modernem Design genießen. Hier befinden sich 600 Quadratmeter fein designter Wohnfläche in einem schlichten, kubischen Baukörper, der mit raumhohen Schiebeelementen einerseits für viel Licht in den Räumen sorgt, aber auch Zugang zu den Balkonen sowie fließende Übergänge zum großen Außenbereich schafft.

Mit Kabane und Kamin

Dort befinden sich ein großer Pool, eine kleine Kabane, ein offener Kamin und tropische Pflanzen. Im Inneren gibt es neben dem Wohnbereich sechs Schlafzimmer und sechs Bäder sowie ein Heimkino, einen Fitnessbereich und eine Sauna. Der Kaufpreis für die voll ausgestattete Villa beträgt 5,5 Millionen Euro, vermarktet wird sie über Marlies Muhr Immobilien.

Finca bei Andratx für rund 2,45 Millionen Euro. Stadelmann Immobilien

Sichtbare Natursteinwände und Deckenbalken im Inneren, grob verputzte Stiegenstufen, Holzöfen in den Ecken und Details wie bunte Glastürgriffe oder reich verzierte Spiegel sorgen in einer Finca bei Andratx für ganz eigenen Luxus. Auf 220 Quadratmeter Wohnfläche gibt es hier fünf Zimmer und drei Bäder, der eigentliche Star ist aber – wie meist im Süden – der Außenbereich. Dieser umfasst hier 2250 Quadratmeter und bietet Platz für einen Pool, eine Terrasse und einen angelegten Garten sowie viele kleine Steinmauern. Vermarktet wird die Finca über Stadelmann Immobilien, aufgerufen sind dafür 2,45 Millionen Euro.