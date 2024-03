Laut einem Bericht der französischen „L‘Equipe“ verdient in der spanischen Primera Division niemand mehr als David Alaba.

Dass sich Real Madrid die Dienste von David Alaba bei seinem Wechsel von Bayern München nach Spanien einiges kosten hat lassen, ist kein Geheimnis. „L‘Equipe“ will sogar die genauen Gehaltszahlen der Topverdiener in La Liga kennen. Demnach steht Alaba mit einem Monatsgehalt von 1,88 Millionen Euro an der Spitze des Rankings. Das macht ein Jahressalär von 22,56 Millionen.

Auf Platz zwei des Gehalts-Rankings liegt mit Robert Lewandowski ebenfalls ein Ex-Bayern-Profi: Der Pole soll beim FC Barcelona nur 10.000 Euro weniger im Monat verdienen als Alaba, also 1,87 Millionen Euro. Das entspricht einem Jahresgehalt von 22,44 Mio.

Nächste Saison dürfte Alaba in diesem Ranking überholt werden. Nämlich dann, wenn Kylian Mbappé tatsächlich für Real auf Torjagd geht.