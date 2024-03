„Teamgeist - unser Weg zur EM“: Wer beim ÖFB-Team in die Kabine schaut

Der Streamingdienst Canal+ zeigt ab 29. März eine vorerst vierteilige Doku-Serie zum ÖFB-Team. Bislang nicht gesehene Aufnahmen, Ansprachen von Ralf Rangnick in der Kabine und Interviews beleuchten den Weg der Mannschaft zur EM 2024 in Deutschland. Spielt David Alaba mit oder nicht?

Im Beisein zahlreicher Fußball-Prominenz ist am Sonntagabend die Doku-Reihe „Teamgeist - unser Weg zur EM“ präsentiert worden. Die komplette Nationalmannschaft inklusive Trainerstab und ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer verfolgten im Vindobona in Wien die erste von vorerst vier etwa 45-minütigen Folgen, in der die erfolgreiche Qualifikation für die EURO 2024 beleuchtet wird. Zu sehen sind die Folgen ab 29. März auf der Streaming-App von Canal+, ab Mitte Mai dann auch im ORF.

Zwei weitere Folgen dürften in den kommenden Wochen noch dazukommen. Gezeigt werden neben Spielszenen auch Kabinenansprachen von Ralf Rangnick sowie Interviews mit dem Teamchef und zahlreichen Schlüsselspielern wie David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer oder Michael Gregoritsch.

Bei der Präsentation war neben dem aktuellen ÖFB-Kader auch Kapitän David Alaba anwesend. Der Real-Madrid-Profi arbeitet derzeit nach seinem am 17. Dezember des Vorjahres erlittenen Kreuzbandriss am Comeback. „Mit geht es den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Die Reha verläuft wirklich sehr gut, ich gehe step by step und versuche, meine Schritte nach vorne zu machen - mal sehen“, sagte Alaba, angesprochen auf einen möglichen Einsatz bei der EM.