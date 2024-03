Vizeleutnant darf nicht Robin Hood spielen

Ein Bundesheer-Offizier wurde verurteilt, weil er Holz vom Heer nahm und Bedürftigen geben wollte.

Wien. Was er hier mache, wurde der Vizeleutnant gefragt. Dies, als er an einem Sonntagmorgen Holz aus einem Garagenlager des Heers bei einem Schießplatz in sechs Müllsäcke schaufelte. Er brauche Brennholz für eine Feldlagerausbildung, sagte der Mann zur Militärpolizei (zur Abholung am Sonntag bestand aber keine Notwendigkeit). Und er wolle Schnittholz an Bedürftige in seinem privaten Umfeld verteilen, das sei legitim und im dienstlichen Interesse. Später erklärte der Mann, den Namen des betagten Ehepaares, für das er drei der Säcke angefüllt habe, nicht nennen zu wollen.