Beyond the Screen: Die Schlüsselrolle von digitaler Kommunikation 

Wie Unternehmen mit der richtigen Strategie ihre Kunden erreichen, Beziehungen aufbauen und langfristigen Erfolg sichern.

Die digitale Landschaft ist komplex und schnelllebig, mit einer wachsenden Anzahl von Plattformen, Tools und Technologien. Es ist nicht überraschend, dass sich Manager:innen überwältigt fühlen und oft nicht wissen, wo sie beginnen sollen. Dabei bietet eine Digitalpräsenz nicht nur Hilfe bei der Zielgruppenanalyse, sondern auch die Basis für fundierte businessrelevante Entscheidungen.

Social Media: Win-win für Unternehmen und Zielgruppen

In der heutigen digitalen Ära ist es für Organisationen entscheidend, eine starke Präsenz in den sozialen Medien einzunehmen. Doch oft herrscht die falsche Vorstellung, dass jede verfügbare Plattform genutzt werden muss, um erfolgreich zu sein. „Statt sich zu fragen, welchen Mehrwert sie von einer bestimmten Plattform erhalten können, sollten Organisationen vielmehr die Frage stellen: Welchen Mehrwert können wir unseren Zielgruppen bieten?“, erklärt Christina Schirmbrand, Head of Digital and Innovation bei Ketchum Österreich. „Es geht nicht nur darum, sich selbst zu promoten, sondern, einen echten Mehrwert zu schaffen und Zielgruppenbedürfnisse zu erfüllen.“

Die Konzentration auf zielgruppenrelevante Plattformen ermöglicht eine effiziente Nutzung der vorhandenen Ressourcen. So kann auf die Erstellung von relevanten, hochwertigen Inhalten fokussiert werden, egal ob für LinkedIn, Instagram, TikTok oder weitere Kanäle. Social-Media-Inhalte erfordern Kreativität und Flexibilität, die Erstellung von ansprechenden Social-Media-Inhalten bedarf einer ganz andere Herangehensweise als traditionelle Werbung oder PR. Unternehmen müssen in der Lage sein, verschiedene Formate kreativ zu nutzen, aktuelle Trends aufzugreifen und ihre Zielgruppe zu aktivieren bzw. mit ihr zu interagieren.

Digitale Kanäle zur Organisations- & Produktentwicklung nutzen

Unternehmen profitieren bei der Produkt- sowie Organisationsentwicklung von einem direkten Austausch mit ihrer Community. Durch diese interaktive Kommunikation können sie nicht nur ihre Beziehungen stärken, sondern auch ihre Angebote und Maßnahmen kontinuierlich an die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Zielgruppe anpassen. Dies trägt dazu bei, dass Angebote und Maßnahmen relevant und wirkungsvoll bleiben.

Warum Recycling auch beim Thema Content wichtig ist

Integrierte Kommunikation gewährleistet, dass sämtliche Marketing- und Kommunikationsinitiativen eines Unternehmens nahtlos zusammenarbeiten. Die Verknüpfung von Werbung, PR, Social Media und Events ermöglicht es, eine konsistente und harmonische Botschaft zu vermitteln, die das Markenimage stärkt und das Vertrauen der Zielgruppe festigt. Durch Content-Recycling können Unternehmen ihre Inhalte auf verschiedene Weise wiederverwenden und dadurch ihre Reichweite und Wirkung maximieren. Dies spart Zeit und Ressourcen bei der Content-Erstellung und ermöglicht es Unternehmen, kontinuierlich relevanten und ansprechenden Content bereitzustellen.

Firmenflüsterer: Die Kraft der Corporate Influencer

Was viele Unternehmen vergessen: Die eigenen Mitarbeiter:innen sind der authentischste Kommunikationskanal. Sogenannte „Corporate Influencer“* sollten sogar als eigener Kommunikationskanal betrachtet werden, da sie eine einzigartige Möglichkeit bieten, die Markenbotschaften eines Unternehmens authentisch und persönlich zu vermitteln. Drei Gründe, warum eine ausgeklügelte Corporate-Influencer-Strategie auch in Ihrem Unternehmen nicht fehlen sollte:

Drei Gründe für Corporate-Influencer:innen Authentische Interaktion: Corporate-Influencer:innen liefern authentische Einblicke in die Unternehmenskultur, Produkte und Dienstleistungen. Sie können auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen und dadurch eine glaubwürdige Verbindung zu ihrer Zielgruppe herstellen, was mit traditionelle Werbebotschaften und Werbemitteln oftmals schwer zu erreichen ist. Reichweite und Engagement: Corporate-Influencer:innen sind meist auf den persönlichen Social-Media-Kanälen aktiv, bauen dort ihre eigenen Netzwerke und Community auf. Durch die Zusammenarbeit mit ihnen können Unternehmen ihre Reichweite und ihr Engagement erhöhen, da sie auf eine breitere Zielgruppe zugreifen können als mit traditionellen Marketingkanälen allein. Vielfältige Perspektiven und Einblicke: Corporate-Influencer:innen repräsentieren idealerweise verschiedene Bereiche, Funktionen und Hierarchien innerhalb des Unternehmens. Das ermöglicht eine Vielzahl von unterschiedlichen Perspektiven und Inhalten vorzustellen sowie auf diversen Plattformen aktiv zu sein.

* Corporate-Influencer:innen sind Mitarbeiter:innen eines Unternehmens, die durch ihre persönliche Expertise als authentische Ambassador:innen der Marke auftreten und die Unternehmensbotschaften auf den unterschiedlichsten Kommunikationskanälen, vorrangig auf Social Media, verbreiten.

Das Digital Team bei Ketchum

Ketchum unterstützt Unternehmen dabei, sich im digitalen Universum zurechtzufinden. Mit maßgeschneiderter Social-Media-Kommunikation (im Owned- & Paid-Bereich), Influencer Relations, Website – und das mit Analytics als Kern. Durch diese integrierte Herangehensweise gewährleistet Ketchum, dass die digitale Kommunikation nahtlos mit anderen Kommunikationskanälen verknüpft ist und die Gesamtstrategie des Unternehmens unterstützt, um die Businessziele zu erfüllen.

Das Digital Team bei Ketchum Gabriel Alarcón Rizar



Christina Schirmbrand, Head of Digital & Innovation, ist Kommunikationsexpertin und ausgebildete Digital-Transformation-Managerin. Ihr Schwerpunkt liegt darin, Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitale Präsenz zu optimieren und innovative Kommunikationsstrategien zu entwickeln.

Melli Schomann,

Digital Account Director, ist Social-Media-Expertin. Mit smarten Social-Media-Strategien und kreativen Influencer-Marketing-Maßnahmen bringt sie die Unternehmensbotschaften auf die Screens der Zielgruppe.

Vivienne Hödl, Account Director, ist Brand- und Corporate-Kommunikationsexpertin mit Fokus auf Public Relations sowie strategischem Produkt- und Influencer-Marketing. (nicht am Foto zu sehen)

Saugaat Narula, Research & Analytics Consultant, ist Expertin für datenbasierte Beratung. Mit treffgenauen Analysen und Recherchen liefert sie die Basis für die Umsetzung von kreativen Kampagnen und Ideen. (nicht am Foto zu sehen)

Rosa Mätzler, Digital Account Manager, mit Fokus auf Social-Media-Management, Paid-Kampagnen und Content Creation.

Katharina Opletal-Lang, Digital Account Executive, passionierte Texterin und Neuzugang im Ketchum Digital Team.

Nina Renk, Digital Account Manager, zuständig für Planung und Umsetzung von Influencer-Marketing-Aktivitäten und Social-Media-Kampagnen.