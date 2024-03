Zwangspause für Dominic Thiem: Handgelenk macht erneut Probleme

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem meldet sich mit schlechten Nachrichten zurück.

Die sportliche Krise von Dominic Thiem ist plötzlich auch eine körperliche. Wie der 30-jährige Niederösterreicher am Mittwoch in den sozialen Medien bekanntgab, zwingt ihn aktuell abermals ein Handgelenksproblem dazu, kürzer zu treten. Das gemeinsame Training mit seinem Vater Wolfgang, das nach den Australian Open intensiviert worden war („sehr viele Stunden am Platz, sehr viele Schläge“), habe dazu geführt, dass sich „vor dem Challenger in Ungarn leider mein Handgelenk wieder gemeldet hat“, berichtete Thiem.

Es seien „vermehrt diese Klicks aufgetaucht“ – wie auch damals, „als ich nach meiner Verletzung wieder angefangen habe“. Die ehemalige Nummer drei der Welt hatte sich im Sommer 2021 eine Handgelenksverletzung zugezogen und musste sein Comeback daraufhin immer wieder verschieben. Nun sei also „dieses komische Gefühl“ zurückgekommen, „gepaart mit Schmerzen“.

In der Hoffnung auf eine schnelle Besserung habe sich Thiem zunächst aber keine erneute Auszeit gegönnt, sondern war in Ungarn beim Challenger-Turnier in Szekesfehervar am 13. März angetreten (Zweisatzniederlage gegen den Polen Daniel Michalski). Mittlerweile sei im Handgelenk eine „Entzündung mit Schmerzen“ diagnostiziert worden.

Womit eine Zwangspause von notwendig wurde. Der US-Open-Sieger von 2020 habe auf Anraten der Ärzte seinen Antritt beim Challenger in Neapel in dieser Woche zurückgezogen und visiert eine Rückkehr beim ATP-250-Turnier in Estoril ab 30. März an. „Ich bin auf dem Weg der Besserung. Diese Woche habe ich mit vermindertem Volumen trainiert“, sagte Thiem. (stm)