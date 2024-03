„Enorme Energie“ und neue Trikots für das Nationalteam

In sportlicher Hinsicht könnte es beim österreichischen Fußballnationalteam der Männer aktuell kaum besser laufen. Am Donnerstag wurde die Aufbruchsstimmung vor der Europameisterschaft auch noch einmal modisch verdeutlicht. Der ÖFB präsentierte die neuen Trikots.

Für ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel gibt es derzeit wenig Grund zur Klage. Rund zweieinhalb Monate vor EM-Beginn befindet sich das österreichische Fußball-Nationalteam blendend in Schuss, wie die jüngsten Testspiel-Siege gegen die EM-Starter Slowakei (2:0) und Türkei (6:1) bewiesen. Schöttel ortete „enorme Energie“ innerhalb der Truppe – trotz des Fehlens von David Alaba, Marko Arnautovic oder Philipp Lienhart in beiden Partien und Marcel Sabitzer gegen die Türkei.

„Wir haben in diesen zwei Partien Dinge zusammengebracht, die lange in Erinnerung bleiben werden“, sagte Schöttel und spielte damit auf Christoph Baumgartners „Weltrekordtor“ beim 2:0 in Bratislava sowie auf das 6:1-Schützenfest gegen die Türkei samt historischem Dreierpack von Michael Gregoritsch an.

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel blickt zuversichtlich in Richtung Fußball-EM. GEPA pictures / Johannes Friedl

Zudem präsentiere sich die ÖFB-Truppe äußerst abgeklärt, betonte der Sportchef. „Es gelingt uns, in Phasen, in denen wir gut sind, effizient zu sein, und über Phasen, in denen der Gegner gut ist, drüberzukommen.“ So sei selbst in einer Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und Polen einiges möglich. „Es wird sich keiner freuen, wenn er gegen uns spielt, denn man sieht den Zusammenhalt in unserem Team in jeder einzelnen Aktion. Gegen so eine Mannschaft zu spielen, ist immer schwierig, auch für eine große Nation.“

Modisches Update

Indes hat der ÖFB am Donnerstagvormittag die neuen Heim- und Auswärtstrikots für das Nationalteam offiziell präsentiert. Laut Verband und Ausrüster Puma wurde „traditionelle österreichische Ästhetik mit innovativem Design und Nachhaltigkeit“ verbunden.

Das Heimtrikot sei „von der filigranen Schönheit der österreichischen Jugendstil Architektur inspiriert“. Heißt im Detail: Die T-Shirts sind in klassischem Rot gehalten, der (runde) Kragen sowie die Ärmel weiß umrandet. Zusätzlich zieren „kunstvoll gestaltete Grafiken“ die Vorderseite. Auf dem Feld wird das Heimtrikot erstmals am 5. April in der EM-Qualifikation der ÖFB-Frauen gegen Deutschland in Linz zu sehen sein.

Die neuen Heimtrikots. ÖFB

Die neuen Auswärtstrikots. ÖFB

Das Auswärtstrikot erscheint in „traditionellem Weiß, ergänzt durch graue und leuchtend türkisfarbene Akzente“. Anders als das Heimtrikot ist das Auswärtstrikot mit einem schwarzen V-Ausschnitt und schwarzen Ärmelumrandungen verziert.