„Du weißt ja nicht, was den Taliban noch einfällt“

Termez, an der usbekisch-afghanischen Greze. Valery Biryukov via www.imago-images.de

Expedition Europa: Ich fuhr an die usbekisch-afghanische Grenze bei Termez, über die 1989 der letzte sowjetische Soldat Afghanistan verlassen hatte.

Beim Blick auf die gefolterten Tadschiken, die der Kreml des Terroranschlags bei Moskau verdächtigt, musste ich daran denken, wie ich noch vorletzte Woche durch Tadschikistan getingelt war. Spätestens seit den vereitelten Weihnachtsanschlägen auf den Kölner Dom und den Stephansdom war die Wortschöpfung der Bildzeitung „Terror-Tadschike“ eingeführt, ich aber kam nicht wegen des „IS-Chorasan“, sondern aus Neugierde auf die afghanische Grenze. Das heißt: wegen der Taliban, die nun von den aufstrebenden internationalistischen IS-Chorasan-Dschihadisten als „viel zu gemäßigte“ paschtunische Provinztrottel bekämpft werden.

Nicht dass mich die 30-jährige tadschikische Tyrannis so fasziniert hätte. Die Sinnsprüche des Tyrannen an jedem Amt erinnerten grafisch an die Frühzeit der PC, und dass er sein Volk bei einem Pro-Kopf-Einkommen auf Kongo-Niveau zur Bevorratung von Lebensmitteln für zwei Jahre aufrief, war auch nicht neu. Eher schon zog mich die Erhabenheit dieses persischsprachigen Volks an: fein geschnittene Physiognomien in elegantem Nachtblau und weißen Hemden.

Ich kam durch Gegenden ohne Elektrizität und Wasserversorgung, sah Menschen im kalten Gebirgswasser des Serafschan-Flusses ihre Wäsche waschen, machte auch in der Hauptstadt Duschanbe – vercheckt der Tyrann echt Strom an die Taliban? – zwei Stromabschaltungen täglich mit und nahm in einem auf den ersten Blick Marmorpalast­-ähnlichen Schahrituser Hotel eine Dusche, die nach drei Tropfen zu Ende war.

Tausend Hammel

Die Armut wurde mit fantastischen Geschichten in einem ziemlich idiomatischen Russisch kompensiert. Ein Alter sagte unter Verweis auf eine alte Prophezeiung voraus: „Innerhalb eines Jahres wird die ganze Welt Russisch lernen.“ Ein Junger behauptete mit Blick auf kleine graue Bauernbaracken: „Schauen Sie, jede dieser Familien besitzt tausend Hammel. Das soll ein armes Land sein?“