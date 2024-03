Was für die ÖFB-Kicker im Saisonendspurt noch auf dem Spiel steht

Wer stößt in zwei Monaten als Meister zum Nationalteam, wen belastet ein möglicher Abstieg mit seinem Klub? Über Titelträume in Mailand, Europacup-Ambitionen in Bologna und die Angst vor dem Gang in Liga zwei.

Bevor Teamchef Ralf Rangnick Ende Mai zur unmittelbaren Vorbereitung auf die Europameisterschaft bittet, steht für Österreichs Legionäre noch der Endspurt in Europas Ligen an.

Die Ausgangspositionen sind dabei un­ter­schied­lich. Während aus Italien ein frischgebackener Meister zum Nationalteam stoßen könnte, plagen andere Akteure akute Abstiegssorgen. Ein Überblick.