Vinophiles Wohnen fernab von Schilcher und Veltliner

Wo es in der Normandie, der Toskana und Kalifornien Güter für Freizeit- und ernsthafte Winzer gibt.

Die südsteirische Weinstraße, die Wachau und das Südburgenland sind fraglos wunderbare Orte, um das Leben inmitten von lieblichen Hügeln und guten Weinen zu genießen. Allerdings haben andere Länder auch schöne Güter: Ob als Investment fürs Portfolio oder einfach nur, weil es schön ist, in einer Weingegend zu leben und jede Menge vinophile Menschen in der Nachbarschaft zu haben. Was das Wohngefühl neben den Reben angeht, ist mittlerweile alles zu haben: von ganz groß bis klein und fein; historisch bis zum modernen Farmhaus.

In die erste Kategorie fällt definitiv eine Liegenschaft in der Toskana, genauer gesagt gleich ein ganzes Schloss. Das Castello di Vincigliata außerhalb von Florenz wurde im Mittelalter gebaut und sieht mit seinen Zinnen und dem Turm auch genauso aus. Das Haupthaus ist um einen Innenhof herum gebaut, hat acht Schlafzimmer, zwölf Bäder und gleich fünf Säle im Erdgeschoss, die das Haus auch zu einer Veranstaltungslocation machen.

Toskana: Turmzimmer inklusive

Der Turm mit seinen 65 Quadratmetern Grundfläche und vier Etagen ist als Wohnquartier mit Schlafzimmern und Bädern hergerichtet. Außerdem gibt es noch zwei Farmhäuser und eine alte Gießerei, die teils bewohnbar, teils sanierungsbedürftig sind, aber für eine Wein- oder Olivenproduktion genutzt werden könnten. Denn neben Wald und Wiesen und einem 4,2 Hektar großen Olivenhain gehört zu dem 14 Hektar großen Anwesen ein 6,3 Hektar großer Weinberg, der komplett als Toscana IGT („Indicazione Geografica Tipica“) registriert ist. Vermittelt wird das Anwesen über Christie’s International Real Estate, der Kaufpreis liegt bei 18,5 Millionen Euro.

Fotos vom Castello di Vincigliata in Florenz Christie‘s Christie‘s Christie‘s Christie‘s

Französisches Landleben in der Normandie

Wer etwa stärkeren Getränken zugeneigt ist, eine Liebe zum französischen Landleben hegt und Obstgärten den Weinreben vorzieht, hat in der Normandie Gelegenheit, diesen Traum zu verwirklichen. Hier steht nämlich in Lisieux ein Calvados-Gut zum Verkauf, das nicht nur 24 Hektar Grund mit dem entsprechenden Apfelbaum-Bestand mitbringt, sondern auch noch ein Gehöft mit ganz besonderem Charme. Dieses erstreckt sich hinter den diversen Gebäuden mit Türmchen und Fachwerk-Details und bietet eine Art Mischung aus halbem Burggraben und Teich.

Das Calvados-Gut in der Normandie Engel & Völkers Engel & Völkers Engel & Völkers

Die Wohnfläche beträgt hier im Bauernhaus 250 Quadratmeter, die sich im Hauptgebäude auf acht Zimmer und drei Bäder verteilen, von denen zwei komplett modernisiert sind. In den anderen Räumen finden sich dagegen edel-rustikale Elemente wie freigelegtes Fachwerk, Terrakotta- und Holzböden, schwere Deckenbalken, Bögen und Wände aus Natursteinen. Darüber hinaus gibt es noch eine gut 300 Quadratmeter große ehemalige Scheune, die komplett in der Tradition der normannischen Architektur restauriert ist und hinter einer großen Glasfassade sowohl die Stahltanks und Produktionsanlage für den Calvados wie auch einen Empfangsraum mit Küche und Barbereich im Untergeschoss beher­bergt. Im Obergeschoss gibt es weitere vier Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, die als Gästezimmer oder Ferienwohnung genutzt werden können. Vermittelt wird das Anwesen über Engel und Völkers Paris, aufgerufen sind 2,475 Millionen Euro.

Hochburg von Chardonnay und Cabernet

Ungleich luftiger geht es in einem Weingut in der Neuen Welt zu. Genauer im Napa Valley, der kalifornischen Hochburg der Chardonnays und Cabernet Sauvignons. 2022 erbaut, strahlt das Farmhouse in viel Weiß, Weiß und nochmals Weiß – was für das Innere wie Äußere gilt. Auf rund 550 Quadratmetern mit fünf Schlafzimmern und Bädern treffen hier hohe Decken mit Sichtdachstühlen auf viel Kunst und Akzente aus Sichtbeton; moderne Farmhouse-Ästhetik auf reduzierte Linien – und es funktioniert. Genau wie das viel zitierte ineinander Übergehen von innen und außen, das gleich ums Eck vom begehbaren Weinschrank im Wohnzimmer beginnt und auf die Terrasse mit Pool führt – von der aus der Blick auf die direkt im Anschluss beginnenden Reben im Weingarten fällt. Und „Garten“ meint hier wirklich Garten, denn auf eine Großproduktion ist das Anwesen definitiv nicht ausgelegt. Gerade einmal einen knappen halben Hektar groß ist das Grundstück, dessen Rebenfläche die Verkäufer als „Hobby-Weinberg, der die Träume vom Weinland-Leben perfekt macht“, bezeichnen. Die geschickte Positionierung an der Seite des In- und Outdoor-Wohnbereichs samt Pool kreiert allerdings einen Ausblick, der bis in die Weinberge am Horizont reicht. Vermittelt wird das Mini-Weingut über Sotheby’s International Realty um umgerechnet knapp 9,2 Millionen Euro.

Das weiße Farmhouse in Napa Valley. Engel & Völkers

In Südafrikas berühmter Weinregion um Stellenbosch wohnen die künftigen Besitzer einer kleinen Farm, die derzeit als Gästehaus genutzt wird, zwar inmitten jeder Menge eigener Reben, können aber selbst entscheiden, ob sie diese selbst bewirtschaften oder an ein anderes Weingut verpachten wollen. Insgesamt 22 Hektar Weinland gehören zu dem Anwesen; außerdem zwei Hektar mit Obstwiesen, Gemüsebeeten und Garten. Das derzeit mit vier Sternen bewertete Haupthaus ist ein klassisches viktorianisches Haus aus dem Jahr 1905 mit den typischen Veranden, das neben dem Wohnbereich vier Schlafzimmer, vier Bäder, eine klassische Farm-Küche und einen beheizten Swimmingpool hat. Darüber hinaus gibt es vier kleinere Cottages, die als Gästezimmer genutzt werden können, insgesamt summiert sich die Wohnfläche auf 400 Quadratmeter. Vermittelt wird das Anwesen samt klimatisiertem Weinkeller über E&V Stellenbosch, der Kaufpreis liegt bei umgerechnet rund 1,22 Millionen Euro. (SMA)