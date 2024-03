Arbeitsminister Kocher: „Wir müssen uns jetzt am Riemen reißen“

Martin Kocher: Grundsätzlich gut, aber natürlich spielt die schwächere Konjunktur in der letzten Zeit eine gewisse Rolle. Wir haben jetzt eine Phase schwachen Wachstums gehabt, und es dauert etwas länger, bis es zu einer wirklich starken Erholung kommt. Einige Faktoren liegen nicht an uns, aber haben geopolitisch und weltwirtschaftlich dazu geführt, dass ganz Europa an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt am Riemen reißen und schauen, wie wir die Energieversorgung sicherstellen und die Fragmentierung des Welthandels verhindern. Und wie wir den europäischen Binnenmarkt wieder zum Wachstumsmotor machen.