Salzburg: Mit einem Weltrekord in Richtung Meistertitel

Trotz des Siegs gegen Sturm spricht Salzburg-Trainer Struber eine Warnung aus. Warum er noch nicht durchatmen will – und seine Mannschaft weltweit die Nummer eins ist.

Der Weg zum elften Meistertitel in Serie ist geebnet. Salzburgs Fußballer gewannen im Bundesligagipfel bei Sturm 1:0 und verschafften sich einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Graz. Bei noch acht ausstehenden Runden will Salzburg-Trainer Gerhard Struber jedoch noch nicht durchatmen – ganz im Gegenteil. „Wir dürfen uns aufgrund des Vorsprungs nicht in Sicherheit wiegen. Es kann ganz schnell sehr viel passieren“, warnte er vor Leichtsinn.