Camelbaks Laufpanzer

Die neue Apex Pro Vest von Camelbak bietet Platz genug für ausgedehnte Trailläufe. Durch das straff sitzende mehrlagige Funktionsmaterial fühlt man sich fast, als hätte man einen Schildkrötenpanzer um.

Bereits beim vorjährigen Ultra-Trail du Mont-Blanc (abgekürzt UTMB), einem Ultramarathon, der auf Trails von Chamonix aus entgegen dem Uhrzeigersinn rund um die Mont-Blanc-Gruppe führt, hat Camelbak seine neue Laufweste fürs Grobe vorgestellt: die Apex Pro Vest 12l. Inzwischen ist sie auch im Fachhandel als Unisex-Modell in vier Größen er­hältlich (ca. € 179,-). Die Passform ist angenehm, durch zurrbare Schnallen vorne gut einstellbar. Auch im gut befüllten Zustand sitzt alles bombenfest, engt aber nicht ein. Durch das dichte, mehrlagige Funktionsmaterial fühlt man sich ein bisschen, als hätte man einen Schild­kröten­panzer um. Das Meshge­webe im Rückenteil soll für gute Belüftung sorgen. Aufgrund ihrer dichten Verarbeitung wirkt die Weste per se allerdings schon sehr warm.

Auch die restlichen Features vermitteln ein Gefühl von Sicherheit. So kann der eingearbeitete Recco-Reflektor im Notfall bei der Ortung durch Rettungsmannschaften helfen. Über dem Hauptfach befindet sich ein kleines wasserabweisendes Fach, an das man jederzeit gut herankommt. Wie schon die Zephyr Pro verfügt sie über einen verstaubaren oder komplett abknöpfbaren Köcher für Faltstöcke sowie Kordeln für die Halterung an der Vorderseite. Zusätzlich zu den vorderen Einschubtaschen für die mitgelieferten Quick-Stow-Flasks (2 x 0,5 l) lässt sich im Rücken auch eine Trinkblase (bis zu 1,5 l Fassungsvermögen, nicht enthalten) mitführen. Vorn und seitlich finden sich mehrere Einsteckfächer sowie zwei geräumigere Reißverschlussfächer mit Zipp für wichtige Gegenstände. Sie sind wenig dehn­bar, so rutscht aber auch bei intensiver Bewegung nichts heraus.

Die umfassende Ausstattung macht die Apex Pro zu einer guten Option, wenn‘s wieder mal länger dauern soll.

Compliance-Hinweis: Zu Testzwecken stellte uns Camelbak ein Exemplar der Laufweste zur Verfügung.