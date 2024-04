Drucken

Holunder. Lithografie von Matthias Trentsensky.

Ich mache nun zweckdienliche Angaben zum Thema Bullshit und stelle geeignete Strategien vor, wie man ihn am besten anwendet. Kurz gesagt, ich erstelle ein vielseitiges Manuale für gehobenen Bullshit.

Was Sie immer schon über Bullshit wissen wollten – das Standardwerk zum Thema, Harry. G. Frankfurts „On Bullshit“, erschienen in der Princeton University Press, versuchte sich darin, eine exakte Definition für den Begriff Bullshit zu finden, in Sonderheit ihn von Begriffen wie Humbug, Bluff oder gar von der ordinären Lüge abzugrenzen. In Hinsicht auf Letztere lässt der Autor Eric Ambler zu Wort kommen: Der erzählt in einem seiner Romane von einem Vater, der seinem Sohn folgenden Tipp auf den Lebensweg mitgibt: „Never tell a lie. Try to bullshit your way through!“ Die überlegene Klugheit dieses Rates liegt, so Frankfurt, auf der Hand: Einer Lüge kann man überführt werden. Bullshit ist da viel geschmeidiger, gelenkiger, wenn richtig angewendet, kaum zu fassen.

Auf Frankfurts Überlegungen aufbauend, möchte ich versuchen, hier einige Anweisungen zu erarbeiten, ja Tipps zu geben, hilfreich für alle, die schreibend bemüht sind, sich einem Thema, nun sagen wir, geschmeidig zu nähern. Die Zielgruppe meiner Bemühungen ist nicht die Werbung, ich sage das ganz klar, weil man dort ohnehin bestens Bescheid weiß, neben einer zweiten, noch zu benennenden Gruppe längst den Parnass des Bullshits erklommen hat. Die zweite Gruppe, die sich gemeinsam mit der Werbung in den Adel des Bullshits, um es einmal so zu benennen, teilt, ist unzweifelhaft die Politik.

Im Brustton der Überzeugung

Um nun aber nicht selbst in den Verdacht wohlfeilen Bullshits zu kommen, steuere ich jetzt direkt auf mein Ziel zu, nämlich zweckdienliche Angaben zum Thema zu machen, geeignete Strategien vorzustellen, kurz gesagt, ein vielseitig anwendbares Manuale für gehobenen Bullshit und seinen Einsatz in geistig exzellierenden Hervorbringungen zu erstellen.