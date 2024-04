Ausblicke, Sichtdachstühle und Freiheit für den Kopf

Was Wohnen unter dem Dach in der Stadt und am Land können muss und kosten kann.

Es ist eine Frage der Aussicht: Wer den Preis für die Quadratmeter ganz oben bezahlt, genießt es mitunter, dass ihm niemand auf dem Kopf herumtanzen kann – aber die wirklich großen Themen sind die Ein- und Aussichten. „In innerstädtischen Lagen sind Dachgärten mit viel Privatsphäre und entsprechender Uneinsichtigkeit gefragt“, berichtet Christian Patronas, Verkaufsleiter bei Winegg Realitäten. Außerdem gibt es in der Bundeshauptstadt traditionell Zusatzpunkte, wenn der Stephansdom ins Fenster schaut. „In den Grünbezirken werden Panorama-Ausblicke auf Wien, die Donau und in die Wiener Berge gewünscht“, fügt der Makler hinzu.

Ganz oben in Wien Döbling am Winegg Realitäten/PicMyPlace

Geht es um das Feriendomizil, sind die Wünsche an die Aussichten naturgemäß noch einmal spektakulärer: Wer sich in Kitzbühel für eine Dachgeschoßwohnung entscheidet, will das Auge beispielsweise über den Wilden Kaiser schweifen lassen. Davon abgesehen, sind die Wünsche und Voraussetzungen in Sachen Wohnen unter dem Dach in der Stadt oder den Feriengebieten aber nicht immer identisch.

Verpönte Schrägen

Zu den großen Themen im urbanen Bereich gehören die Schrägen, wie Robin Kalandra, Partner des gleichnamigen Immobilienunternehmens, berichtet. Oder genauer deren Abwesenheit, denn je mehr gerade Wände, desto beliebter ist die Dacheinheit.

Außerdem stehen eine Outdoorküche auf der Terrasse und eine Klimaanalage im hochpreisigen Segment auf der Wunschliste, meint der Makler. Absolutes Highlight ist stets ein Pool auf dem Dach, aber diese haben in Wien immer noch Seltenheitswert. „In den vergangenen fünf Jahren habe ich vielleicht drei solcher Objekte gehabt“, zeigt er die Größenordnung auf. Wenn es einen gibt, sei das natürlich toll.

Zu den anderen Ausstattungsmerkmalen, die die Kunden wünschen, gehören laut Patronas vor allem Dachterrassen, die von der Wohnküche aus direkt zugänglich sind, „außerdem großzügige Verglasungen mit Hebe-Schiebeelementen, hohe Decken, eine offene Raumgestaltung, Bäder mit natürlicher Belichtung, Wellness-Features, Smart-Home-Systeme und ein Lift, mit dem man direkt in die Wohnung fahren kann“, berichtet er. Außerdem seien in Zeiten des wachsenden Nachhaltigkeitsbewusstseins innovative Kühlsysteme wie etwa Decken- oder Wandkühlungen gerade besonders gefragt. Passen all diese Faktoren, können Wohnungen direkt unter dem Dach je nach Projekt um 25 bis 30 Prozent teurer sein als vergleichbare Einheiten im obersten Regelgeschoß, schätzt Patronas.

Überhitzter Mietmarkt

Wobei der Markt mit den Dachgeschoßen von der derzeitigen wirtschaftlichen Flaute betroffen ist und sich zumindest bei den Kaufangeboten nur wenig bewegt. Ganz anders sieht die Sache mit den vermietbaren Wohnflächen ganz oben aus. „Ich habe selten einen so überhitzten Mietmarkt gesehen wie im Moment“, berichtet Kalandra. „Wenn ein schönes Dachgeschoß angeboten wird und der Preis passt, ist das höchstens ein bis zwei Tage auf dem Markt.“ In Kitzbühel ist der Mietmarkt für das Luxussegment eher kein Thema, hier fällt die Entscheidung zwischen dem Kauf eines ganzen Hauses und einer Dachgeschoßwohnung, wie Christian Krassnigg, Inhaber von Krassnigg Immobilien in Kitzbühel, erklärt.

Ganz gediegen mit Sichtdachstuhl in Kitzbühel. Krassnigg Immobilien

„Dachgeschoße haben den Vorteil, dass sie durch die Bauhöhe und den fast immer vorhandenen Sichtdachstuhl ein Gefühl von (Kopf-)Freiheit vermitteln, das durch die häufig verglasten Giebel noch einmal verstärkt wird. Die Angst vor Einblicken hält sich hier durch die eher niedrige Bebauung und schweren Holzgeländer im Rahmen, dafür spielen die Dachüberstände auf den umlaufenden Balkonen eine wichtige Rolle. Denn unter denen lässt es sich auch im Winter gemütlich im Whirlpool sitzen – der hier wesentlich gefragter ist als ein Swimmingpool. (SMA)