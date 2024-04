Was ist los mit Manchester-City-Star Erling Haaland?

Der City-Starstürmer kämpft mit einer hartnäckigen Torflaute und wird schon mit Viertliga-Kickern verglichen. Ist die Kritik berechtigt?

Manchester/Wien. Ein Video wurde dieser Tage wieder ausgiebig geteilt auf den einschlägigen Internetseiten. Es zeigt Manchester-City-Star Erling Haaland beim „Rondo“, jener Trainingsübung, bei der sich im Kreis stehende Kicker auf engstem Raum den Ball zuspielen, während die Spieler innerhalb des Kreises versuchen, den Ball zu erwischen – ein „Höscherl“ würde man hierzulande sagen. Nur will Haaland dabei so gar nicht in dieses perfekt eingespielte City-Starensemble der Ballkünstler und Edeltechniker passen. Ein ums andere Mal verstolpert er den Ball oder produziert Fehlpässe.