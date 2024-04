Thiem scheitert in erster Qualifikationsrunde

Dominic Thiem kassiert zum Auftakt der Monte-Carlo-Qualifikation eine klare Niederlage gegen Roberto Bautista Agut.

Dominic Thiem hat in der ersten Runde der Qualifikation für das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo (Sand) in nur 71 Minuten eine 1:6, 2:6-Niederlage gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 93) kassiert. Nächstes Event im Turnierplan der aktuellen Nummer 91 der Welt wäre dank einer Wildcard das 250er-Turnier in München (ab 15. April).

Sebastian Ofner (ATP 47) steht in Monte Carlo im Hauptbewerb trifft in Runde eins erstmals auf den Briten Daniel Evans (ATP 42). Der Steirer, 27, tritt zum ersten Mal im Fürstentum an. (red.)