Augusta wartet auf Tiger Woods

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Tiger Woods zum 26. Mal in seiner Karriere beim Masters spielen wird, berichtet ESPN. Gelingt der 24. Cut in Serie? Am Sonntag war der Superstar, 48, für Trainingsschläge aufgetaucht und erzeugte ungeahnte Reaktionen.

Tiger Woods, der das Masters fünf Mal gewonnen hat, wurde am Sonntag beim Training im Augusta National Golf Club gesehen, nachdem er dafür eigens aus Florida eingeflogen war. Der Golfsuperstar war mit seinem Caddie Lance Bennett zusammen, der im Februar beim Genesis Invitational mit Woods zusammenarbeitete. Und damit entflammte in den USA eine große Diskussion: spielt der 48-Jährige beim Augusta Masters 2024 mit, die am Donnerstag anheben?

Woods wurde jedenfalls bei einigen Chips und Putts fotografiert. Die Bilder wurden vom Augusta National Golf Club in einem Social-Media-Beitrag auf X geteilt. Gesagt hat er aber nichts. Er umging geschickt das Übungsgelände, wanderte direkt zum Putting Green in der Nähe des Clubhauses und begab sich auf den Platz – mit wenigen Schlägern. Mit seinem Freund Rob McNamara kam er auf die Bahn, lief über das Fairway und schloss Tom Kim auf dem ersten Grün an.

Bennett war noch nicht als Caddie für Woods während eines Masters tätig. Früher kümmerte sich Joe LaCava um Woods‘ Tasche, aber jetzt arbeitet LaCava Vollzeit mit Patrick Cantlay zusammen. Woods könnte dieses Jahr Geschichte schreiben, denn er strebt beim Masters seinen 24. Cut in Folge an. Derzeit teilt er sich den Rekord von 23 Teilnahmen en suite mit Gary Player und Fred Couples.

Der Spanier Jon Rahm ist Titelverteidiger beim Masters, das Woods zuletzt 2019 gewann. Er setzte sich auch 1997, 2001, 2002 und 2005 durch.

Nummer 950 der Golfwelt

Der Amerikaner leidet weiterhin an den Folgen der Verkehrsunfalls von 2021. Zudem hatte er davor schon zahlreiche gesundheitliche Probleme, Rücken-Operationen (Mikrodiskektomien, Wirbelsäulenversteifungsoperation im April 2017) drängten die Ikone aus der Spur.

Mittlerweile ist der 82-fache PGA-Tour-Gewinner auf Platz 950 der Weltrangliste. „Es ist das Beste, wenn er zurück ist“, sagte Gary Woodland, der US-Open-Sieger von 2019. „Die Energie, seine Aura. Was er mitbringt. Jedes Mal, wenn er es hier schafft, weiß man, dass er gewinnen kann. Es ist großartig, ihn wieder zu haben. Wie gesagt, die Energie ist immer ein bisschen anders, wenn er da draußen ist.“

Im vergangenen Jahrzehnt hat Woods nur an 73 Events weltweit teilgenommen. Er sagte sieben Mal ab, verpasste zwölf Cuts und landete 16 Top-10-Platzierungen. Unvergessen aber bleibt sein Triumph 2019 - hier in Augusta, an der Magnolia Lane.

