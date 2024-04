Peter Stöger vor Rückkehr in deutsche Bundesliga

Peter Stöger gilt als aussichtsreichster Kandidat bei dem vom Abstieg bedrohten VfL Bochum.

Weil die Bochumer in den vergangenen zehn Spielen ohne Sieg geblieben sind, ist die Abstiegsgefahr beim Klub sehr real. Der Vorsprung auf den Tabellen-16. Mainz ist auf drei Punkte geschmolzen, weshalb die sportliche Führung in Bochum reagierte und den Vertrag mit Ex-Austria-Trainer Thomas Letsch auflöste.

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet erklärte: „In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen“, kommentierte Sportchef Patrick Fabian. Zuletzt hatte es beim VfL einen bedenklichen Negativtrend gegeben. Über die Neubesetzung des Trainerpostens will der VfL zeitnah informieren.

Hoch gehandelt wird laut Sky-Informationen nun Peter Stöger, der in Deutschland schon bei Köln und Dortmund unter Vertrag stand. Als Trainer arbeitete der Wiener zuletzt 2021 (Ferencvaros Budapest). Aktuell ist der 57-Jährige Sportchef bei der Admira.

Kuntz oder Stöger?

Bochum schien nach einem 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München am 22. Spieltag eigentlich schon gerettet. Mitte Februar betrug der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz bereits scheinbar komfortable neun Punkte. Bochum war näher an den internationalen Rängen als an der 2. Bundesliga . Eine anschließende Serie mit nur einem Punkt aus sechs Spielen ließ die Sorgen jedoch von Woche zu Woche wachsen.

Ein weiterer Kandidat für die Nachfolge von Letsch soll der frühere U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sein. Der 61-Jährige spielte von 1983 bis 1986 und 1998/99 für den VfL. Von 2006 bis 2008 war er Manager des Revierclubs und war zuletzt als Nationaltrainer der Türkei angestellt.