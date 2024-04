Sebastian Ofner sucht noch seinen Platz auf der ATP-Tour. Gelingt gegen Alexander Zverev in Monte Carlo eine Premiere?

Der Monte Carlo Country Club gilt als eine der edelsten Adressen im Welttennis. Und der Center Court, einen Aufschlag vom Mittelmeer entfernt, ist der weltweit wohl am schönsten gelegene.

Sebastian Ofner, 27, kommt dieser Tage erstmals in den Genuss, im Fürstentum seiner Arbeit nachzugehen. Das ATP-1000-Turnier an der französischen Riviera läutet traditionell die europäische Sandplatz-Tour ein, die in weiterer Folge auch nach Rom und Madrid führt – und ihren Höhepunkt bei den French Open (ab 26. Mai) in Paris erlebt.