Kat Rohrer: »Es lohnt sich zu sein, wer man ist«

Weil ich Tochter einer alleinerziehenden Mutter war, freidenkend und nicht so konservativ wie die meisten anderen dort. Ich habe auch keinen Burberry-Mantel und all die anderen Markensachen getragen, die man unbedingt haben musste. Aber nach zwei, drei Jahren hatte ich drei Freundinnen gefunden, wir waren eine eingeschweißte Vierergruppe. Von da an war mir komplett egal, was die anderen über mich dachten.