Premier-League: Wer hält die Trümpfe im englischen Titelrennen?

Arsenal, Liverpool und Manchester City liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die englische Meisterschaft. Die Gefahr, sich aus diesem Dreikampf zu verabschieden, könnte dieses Wochenende nicht größer sein.

Meisterschaften werden bekanntlich weniger in den großen Prestigeduellen und Schlagerspielen entschieden, sondern meist auf weit weniger glanzvollem Grund und Boden. Im gnadenlosen Liga-Alltag abseits der großen Europacup-Bühne, bei den gegen die Topklubs stets hochmotivierten Underdogs, oft in der Provinz, auf holprigerem Rasen und mit härteren Zweikämpfen, als es den Ballkünstlern lieb ist. Jedenfalls nicht auf dem Terrain von Schönwetterfußballern.

Dieses Premier-League-Wochenende erfüllt für die drei Teams im Meisterrennen, Arsenal, Liverpool und Manchester City, praktisch all diese Voraussetzungen. Eine Vorentscheidung könnte in dieser 33. von 38 Runden fallen, denn jeder Punkteverlust wäre fatal. Wer hat die besten Karten im Showdown der besten und am meisten umkämpften Fußballliga der Welt?

Arsenal