„Megakusen“: Leverkusens Meister-Coup mit Geschmäckle

Bayer Leverkusen mit Erfolgscoach Xabi Alonso kann heute den Meistertitel perfekt machen. Doch dass ausgerechnet die »Werkself« den großen FC Bayern vom Thron stößt, löst nicht nur Jubelstürme aus.

So richtig getraut hat Xabi Alonso dieser Sache mit der Fußballkarriere nicht. „Ich habe studiert und nebenbei gespielt und mal geschaut, wie weit ich es im Fußball schaffe.“ Nur ein Kurs fehlte noch, um das Wirtschaftsstudium abzuschließen, da nahm die Profikarriere so richtig Fahrt auf: FC Liverpool, Real Madrid, Bayern München, spanische Nationalmannschaft, insgesamt 18 Titel. Der Baske war mit von der Partie, als Liverpool 2005 im Finale der Champions League ein 0:3 gegen AC Milan wettmachte und als Spanien im WM-Finale 2010 die Niederländer niederrang. Doch vielleicht schon heute feiert der 42-Jährige, nun als Fußball-Lehrer und Cheftrainer, seinen wohl größten Coup: den deutschen Meistertitel mit Bayer Leverkusen. Ein Sieg gegen Werder Bremen (17.30 Uhr, live, Dazn) würde dafür schon reichen.

Bevor irgendwelche Zweifel aufkommen: Leverkusen kann die erste Meisterschaft der Klubgeschichte nicht etwa deshalb perfekt machen, weil der große FC Bayern in eine hartnäckige sportliche Krise gerutscht ist. Das ist der Ligakrösus zwar unbestritten, doch Leverkusen hätte mit dieser Fabel-Saison, mit seiner Konstanz und dem erzwungenen Glück dem Münchner Starensemble auch zu dessen besten Zeiten Paroli geboten: Mit 76 Punkten aus 28 Spielen, mit 24 Siegen und keiner einzigen Niederlage sind die Bayern-Allzeitrekorde (91 Punkte, 29 Siege) in Griffweite. Ja sogar das Triple aus DFB-Pokal (Finale am 25. Mai gegen Kaiserslautern) und Europa League (Viertelfinale gegen West Ham) ist möglich.

Das Ende von „Vizekusen“