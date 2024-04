Klein gegen Groß: Wie die Wirtschaft auseinanderdriftet

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz besuchte eine Bosch-Fabrik in der 32-Millionen-Einwohner Metropole Chongqing.

In der von Kai Pflaume moderierten populären Fernsehsendung sind die Kleinen in der Regel die Sieger. In der Wirtschaft ist das anders.



Gerhard Hofer

stv. Chefredakteur





Guten Morgen,

heute will ich mich mit einem unglaublichen Duell beschäftigen: Klein gegen Groß. Nein, es geht nicht um die von Kai Pflaume moderierte populäre Fernsehsendung. Da sind ja die Kleinen in der Regel die Sieger. In der Wirtschaft ist das anders.

Das zeigt sich sehr deutlich beim aktuellen Staatsbesuch des deutschen Kanzlers in China. Drei Tage tourt Olaf Scholz durchs Reich der Mitte, besucht Unternehmen und trifft erst am Dienstag den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping. Im Windschatten des Kanzlers flog eine Armada deutscher CEOs mit. Nur die ganz großen Konzerne sind vertreten. Einer war nicht dabei.