Davis-Cup gegen die Türkei in Bad Waltersdorf

Das Duell im Tennis-Davis-Cup zwischen Österreich und der Türkei am 13. und 14. September findet in Bad Waltersdorf statt. Das gab der Österreichische Tennisverband (ÖTV) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in der Marktgemeinde bekannt. Damit geht der Davis Cup erstmals seit 2020 wieder in der Steiermark in Szene. Die Entscheidung zugunsten Bad Waltersdorfs fiel auch aufgrund des Belags, so wollten die Spieler laut Sportdirektor Jürgen Melzer auf Sand im Freien spielen.

Österreich hatte im Februar Irland mit 4:0 besiegt und die Rückkehr in die Weltgruppe I geschafft. Gegen die Türkei ist Rot-Weiß-Rot klarer Favorit, hat die Türkei doch keinen Spieler unter den Top 300 der Weltrangliste. Bei Österreich stehen sechs Athleten unter den ersten 217. Erste Gespräche zwischen Melzer und den Topspielern Dominic Thiem und Sebastian Ofner bezüglich eines Antretens sind positiv verlaufen.

Gelingt der Aufstieg?

Der Sieger des Duells steigt in die Qualifikationsrunde 2025 auf, wo um einen Platz in den Davis Cup Finals gespielt wird. Der Verlierer muss sich indes im Play-off der Weltgruppe I behaupten. Teamkapitän Melzer zeigt sich mit der Standortwahl zufrieden: „Es trifft eine, wie ich finde, super Anlage, auf der wir alle Möglichkeiten haben werden, um eine Top-Davis-Cup-Veranstaltung durchführen zu können. Man ist in Bad Waltersdorf extrem bemüht, uns dort was Tolles zu bieten.“

Am Tag nach dem Davis Cup startet in Bad Waltersdorf außerdem die zweite Auflage des ATP-125-Challenger-Turniers, das vergangenes Jahr erstmals ausgetragen wurde. Damals erreichte mit Dennis Novak ein Lokalmatador das Finale.